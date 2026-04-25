Les forces israéliennes mènent une incursion dans la campagne syrienne de Quneitra - Les troupes israéliennes ont fouillé des civils

AA / Istanbul / Laith al-Jnaidi

Les forces israéliennes ont mené samedi une incursion dans deux zones de la campagne de Quneitra, dans le sud de la Syrie, établissant des points de contrôle temporaires et fouillant des civils avant de se retirer.

« Une force d'occupation israélienne composée de trois véhicules militaires a progressé le long de la route d'Al-Kasarat, dans le nord de la campagne de Quneitra, a établi un point de contrôle temporaire et a fouillé les passants avant de se retirer par la suite vers la forêt de Jubata al-Khashab », a indiqué l'Agence syrienne SANA.

Les forces israéliennes ont également pénétré dans le village d'al-Mashirfa, dans le nord de Quneitra, où elles ont établi un autre point de contrôle temporaire, fouillé des civils, pour ensuite se retirer de la zone, a ajouté l'agence.

Les autorités syriennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat concernant ces incursions, dans un contexte de violations continues du territoire.

Ces développements interviennent quelques jours après que le président syrien Ahmad al-Charaa a déclaré lors d'une interview accordée à Anadolu que les négociations avec Israël n'étaient pas dans l'impasse, mais demeuraient « extrêmement difficiles » en raison de l'insistance d'Israël à maintenir une présence sur le territoire syrien.

Les opérations israéliennes dans le sud de la Syrie se sont intensifiées au cours des derniers mois, avec des signalements quasi quotidiens de raids, de perquisitions de domiciles, d'installations de points de contrôle et d'arrestations de civils, y compris d'enfants et de bergers.

À la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, Israël a déclaré caduc l'accord de désengagement de 1974 et a pénétré dans la zone tampon syrienne.

Bien que la nouvelle administration syrienne n'ait émis aucune menace à l'encontre d'Israël, les forces israéliennes ont poursuivi leurs frappes aériennes en Syrie, tuant des civils et détruisant des sites militaires, des véhicules et des munitions.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh