Portées par la demande européenne en défense antiaérienne, les exportations d’armes israéliennes ont dépassé 19 milliards de dollars en 2025

Les exportations d’armes israéliennes battent un nouveau record, l’Europe devient le premier client Portées par la demande européenne en défense antiaérienne, les exportations d’armes israéliennes ont dépassé 19 milliards de dollars en 2025

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Les exportations d’armement israéliennes ont atteint un niveau record pour la cinquième année consécutive en 2025, dépassant les 19 milliards de dollars, soit environ 16,5 milliards d’euros, a annoncé ce mardi le ministère israélien de la Défense, dans un contexte de hausse mondiale des dépenses militaires et de forte demande pour les systèmes de défense aérienne.

Selon le ministère, les ventes ont progressé de près de 30% sur un an, atteignant leur niveau le plus élevé jamais enregistré par Israël dans le secteur de la défense. Les systèmes de missiles, roquettes et défense antiaérienne ont représenté 29% des contrats conclus.

L’Europe est devenue la première destination des exportations israéliennes d’armement, absorbant 36% des ventes, devant la région Asie-Pacifique (32%) et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (15%), selon les données officielles. Plus de la moitié des nouveaux contrats signés sont des « méga-contrats » d’une valeur supérieure à 100 millions de dollars.

Le ministère israélien de la Défense attribue cette progression à l’intérêt croissant suscité à l’étranger par les équipements utilisés par l’armée israélienne depuis le début de la guerre déclenchée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

« Il existe un lien évident entre les succès des Forces de défense israéliennes et le succès des exportations israéliennes dans le domaine de la défense », a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, cité dans le communiqué.

La guerre en Ukraine et les inquiétudes liées aux menaces russes ont accéléré les achats européens en matière de défense aérienne, un domaine dans lequel Israël dispose d’industries parmi les plus avancées au monde, notamment via les groupes Rafael, Elbit Systems et Israel Aerospace Industries.

En avril, le ministère israélien de la Défense avait annoncé vouloir accélérer la production des missiles intercepteurs Arrow, après des interrogations relayées dans plusieurs médias internationaux concernant l’état des stocks israéliens dans le contexte de la guerre avec l’Iran plus tôt cette année.

Malgré les critiques formulées par plusieurs pays occidentaux concernant les opérations militaires israéliennes à Gaza, au Liban et contre l’Iran, les exportations militaires israéliennes poursuivent leur progression. Selon une enquête de l’Associated Press, les ventes d’armes israéliennes ont plus que doublé au cours des cinq dernières années.

En France, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a affirmé le 27 mai qu’il n’existait « pas de vente d’armes françaises à Israël » en dehors de composants destinés au système de défense antiaérienne « Dôme de fer ».

Plusieurs enquêtes journalistiques et rapports d’ONG contestent toutefois cette version et évoquent des exportations portant notamment sur des pièces de lance-roquettes, des grenades, des équipements d’artillerie et des armes légères.​​​​​​​