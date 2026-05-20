Vladimir Poutine et Xi Jinping ont également signé des accords visant à approfondir la coopération bilatérale

Les dirigeants russe et chinois signent une déclaration sur le monde multipolaire lors d’un sommet à Pékin Vladimir Poutine et Xi Jinping ont également signé des accords visant à approfondir la coopération bilatérale

AA / Moscou / Elena Teslova

Les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ont signé mercredi une déclaration portant sur l’établissement d’un monde multipolaire et d’« un nouveau type » de relations internationales.

À l’issue de leurs entretiens bilatéraux à Pékin, les deux dirigeants ont participé à une cérémonie de signature d’accords visant à renforcer la coopération entre la Russie et la Chine.

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont ouvert la cérémonie en signant une déclaration commune sur le renforcement de la coordination stratégique globale ainsi que sur l’approfondissement des relations de bon voisinage et de coopération amicale entre les deux pays.

La cérémonie a également été marquée par une pratique inhabituelle : quatre responsables ont signé simultanément deux documents, apparemment afin d’accélérer la finalisation des nombreux accords conclus.

L’événement s’est achevé par la signature, par les deux chefs d’État, de la déclaration sur le monde multipolaire.

Avant la visite de Vladimir Poutine en Chine, le conseiller présidentiel russe Yury Ushakov avait présenté ce document de 47 pages comme un texte stratégique définissant les principales orientations du développement des relations bilatérales, une vision commune des grands enjeux mondiaux ainsi que les principaux formats de coopération dans les affaires internationales.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore