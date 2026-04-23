- « La prochaine étape consiste à ouvrir le premier groupe de négociation pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne », a déclaré António Costa

Les dirigeants de l’UE et Volodymyr Zelensky appellent à une ouverture rapide des négociations d’adhésion de l’Ukraine - « La prochaine étape consiste à ouvrir le premier groupe de négociation pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne », a déclaré António Costa

AA/Bruxelles/Melike Pala

Le président du Conseil européen António Costa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont appelé jeudi à accélérer sans délai les négociations d’adhésion.

« Les présidents ont salué les progrès importants réalisés par l’Ukraine sur sa trajectoire vers l’UE. Ils ont appelé à l’ouverture sans délai des groupes de négociation », indique un communiqué conjoint publié à l’issue de leur rencontre dans l’administration grecque de Chypre.

L’Ukraine a obtenu le statut de pays candidat à l’Union européenne en 2022, après le début de la guerre avec la Russie, et les négociations d’adhésion ont officiellement été lancées en 2024.

« Il est maintenant temps de regarder vers l’avenir et de préparer la prochaine étape. Et la prochaine étape consiste à ouvrir le premier groupe de négociation pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne », a déclaré António Costa devant la presse, aux côtés d’Ursula von der Leyen et de Volodymyr Zelensky.

Les trois dirigeants ont insisté sur la nécessité de maintenir la pression sur Moscou pour mettre fin à son « agression » et s’engager dans des négociations de paix « significatives ».

Ils ont également salué l’adoption d’un prêt de soutien à l’Ukraine de 90 milliards d’euros (environ 105 milliards de dollars) pour 2026 et 2027, destiné à répondre aux besoins budgétaires et de défense du pays. Ils ont enfin appelé les pays tiers à contribuer à combler les déficits de financement restants, soulignant la nécessité d’un soutien international durable.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir