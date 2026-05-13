Ishaq Dar et Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ont discuté de l’impact ‘plus large’ de la fermeture du détroit d’Ormuz sur l’économie mondiale

Les chefs des diplomaties pakistanaise et koweïtienne discutent de la situation au Moyen-Orient Ishaq Dar et Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ont discuté de l’impact ‘plus large’ de la fermeture du détroit d’Ormuz sur l’économie mondiale

AA / Karachi – Pakistan / Aamir Latif

Les ministres des Affaires étrangères pakistanais et koweïtien ont discuté mercredi du conflit au Moyen-Orient, en se concentrant sur les implications « plus larges » de la fermeture du détroit d’Ormuz sur l’économie mondiale, selon un communiqué officiel.

Le chef de la diplomatie pakistanaise, Ishaq Dar, et son homologue koweïtien, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ont évoqué les efforts d’Islamabad pour promouvoir le dialogue et l’engagement entre les États-Unis et l’Iran afin de mettre fin à leur guerre, selon un compte rendu de leur conversation téléphonique publié par le ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Ces discussions interviennent alors que le président américain Donald Trump effectue une visite historique en Chine, où il devrait aborder, entre autres sujets, le conflit persistant au Moyen-Orient avec son homologue chinois Xi Jinping.

Les deux ministres ont discuté des implications plus larges de la fermeture du détroit d’Ormuz sur l’économie mondiale et ont exprimé l’espoir d’une résolution pacifique et durable de la situation en cours.

Dar a réaffirmé l’engagement du Pakistan à déployer « tous les efforts » pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà.

Jarrah, de son côté, a salué les efforts de paix d’Islamabad pour promouvoir le dialogue et l’engagement entre les États-Unis et l’Iran, tout en félicitant le rôle « constructif » du pays sud-asiatique dans la promotion de la paix et de la stabilité régionales.

Le Pakistan avait négocié un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran le 8 avril, suivi de pourparlers critiques à Islamabad les 11 et 12 avril, auxquels ont participé de hautes délégations des deux pays.

Cependant, aucune des deux parties n’a pu parvenir à un accord mettant fin à la guerre.

Depuis, les deux belligérants échangent des formules et contre-formules afin de trouver un terrain d’entente pour reprendre une deuxième série de négociations directes et mettre fin au conflit, qui perturbe déjà les approvisionnements énergétiques mondiaux et la vie quotidienne dans toute la région.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz