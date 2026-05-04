Dix ans après une résolution de l’ONU censée protéger les services médicaux, le CICR, l’OMS et MSF dénoncent un échec et appellent à une action urgente

Les attaques contre les soins de santé s’aggravent, alertent des organisations Dix ans après une résolution de l’ONU censée protéger les services médicaux, le CICR, l’OMS et MSF dénoncent un échec et appellent à une action urgente

AA / Genève

Les attaques visant les structures de santé dans les zones de conflit se sont aggravées au cours de la dernière décennie, ont averti ce lundi le Comité international de la Croix-Rouge, l’Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières, appelant à une mobilisation internationale immédiate.

Dans une déclaration conjointe publiée à l’occasion du dixième anniversaire de l’adoption de la résolution 2286 du Conseil de sécurité de l’ONU, les organisations estiment que ce texte n’a pas permis d’endiguer les violences visant les hôpitaux, le personnel médical et les patients.

« Aujourd’hui, nous ne marquons pas une réussite – nous marquons un échec », ont-elles déclaré.

Selon elles, les violences contre les établissements de santé, les moyens de transport médical et les personnels « n’ont pas diminué » et se sont, dans de nombreux cas, « intensifiées », avec des hôpitaux détruits, des ambulances entravées, et des soignants comme des patients tués ou blessés.

« Lorsque les soins de santé ne sont plus sûrs, cela constitue souvent le signal le plus clair que les règles et les normes destinées à limiter les effets de la guerre sont en train de s’effondrer », ont-elles ajouté.

Les organisations ont exhorté les États et les parties aux conflits à respecter le droit international humanitaire et à garantir la protection des services de santé.

Elles ont également appelé les gouvernements à enquêter sur les attaques, à renforcer les législations nationales, à allouer des ressources adéquates et à assurer la reddition des comptes.

« Il ne s’agit pas d’un échec du droit. Il s’agit d’un échec de la volonté politique », ont-elles insisté, appelant les dirigeants à agir et rappelant que « les soins de santé ne doivent jamais être une victime de la guerre ».

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy