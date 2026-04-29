« Toute institution qui facilite ou s’engage dans ces réseaux s’expose à de graves conséquences », a averti le secrétaire au Trésor Scott Bessent

Les États-Unis sanctionnent 35 entités et individus pour limiter le « système bancaire parallèle » iranien « Toute institution qui facilite ou s’engage dans ces réseaux s’expose à de graves conséquences », a averti le secrétaire au Trésor Scott Bessent

AA/Istanbul/Berk Kutay Gokmen

Les États-Unis ont annoncé mardi de nouvelles sanctions visant l’Iran, ciblant ce qu’ils qualifient de « système bancaire parallèle » lié à Téhéran.

Le département du Trésor a placé sur liste noire 35 personnes et entités accusées de faciliter ces opérations.

Selon Washington, ces structures supervisent un réseau permettant de transférer l’équivalent de dizaines de milliards de dollars en contournant les sanctions internationales.

L’Iran s’appuierait notamment sur des intermédiaires privés, appelés « rahbars », utilisant des sociétés écrans et des comptes bancaires à l’étranger pour effectuer des transactions commerciales.

Le Trésor américain affirme que ces circuits financiers bénéficient à plusieurs entités sanctionnées, dont les Gardiens de la révolution, la Compagnie nationale iranienne du pétrole et d’autres organisations liées à l’État iranien.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a estimé que ce système constitue une « bouée financière essentielle » pour les forces armées iraniennes, permettant des activités qui « perturbent le commerce mondial et alimentent les violences au Moyen-Orient ».

Il a averti que toute institution impliquée dans ces réseaux s’expose à de « graves conséquences ».

Ces sanctions interviennent dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Téhéran, alors que des efforts diplomatiques restent en cours pour tenter de stabiliser la situation régionale.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir