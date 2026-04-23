Un diffuseur israélien indique que Washington a transmis le calendrier alors que les doutes grandissent sur les chances de percée

Les États-Unis ont informé Israël que le cessez-le-feu avec l’Iran expirera dimanche, selon les médias Un diffuseur israélien indique que Washington a transmis le calendrier alors que les doutes grandissent sur les chances de percée

AA / Istanbul / Zein Khalil

Les États-Unis ont informé Israël que le cessez-le-feu récemment prolongé avec l’Iran expirera dimanche, selon des médias israéliens.

La chaîne publique israélienne KAN a indiqué mercredi que des responsables américains ont transmis à Tel-Aviv que le délai fixé par le président Donald Trump à Téhéran doit prendre fin dans les prochains jours.

Citant une source diplomatique anonyme, la chaîne affirme que Trump cherche à parvenir à des accords avec l’Iran plutôt qu’à engager des négociations sans limite de durée.

Des sources israéliennes estiment également qu’une percée d’ici dimanche semble peu probable.

Elles ont également évoqué ce qu’elles qualifient de « confusion » dans la conduite américaine, affirmant qu’elles apprennent récemment les décisions de Trump par les médias et ses publications sur les réseaux sociaux.

Plus tôt mercredi, un responsable de la Maison-Blanche a déclaré à Fox News que le cessez-le-feu pourrait durer entre trois et cinq jours, tandis qu’une source israélienne a indiqué que la situation reste floue et dépend largement des décisions de Trump, selon la chaîne.

Mardi, Trump a annoncé la prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran à la suite d’une demande du Pakistan, précisant qu’il resterait en vigueur jusqu’à ce que Téhéran présente ce qu’il a qualifié de « proposition unifiée ».

Les hostilités dans la région se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont mené des frappes conjointes contre l’Iran le 28 février. En réponse, Téhéran a riposté par des frappes contre Israël et d’autres pays de la région accueillant des intérêts américains.

Le Pakistan a accueilli des discussions entre Washington et Téhéran les 11 et 12 avril après avoir facilité le cessez-le-feu le 8 avril. Des efforts pour un nouveau cycle de négociations sont en cours, mais l’incertitude demeure.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz