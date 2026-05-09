Le CENTCOM indique que 4 navires ont été mis hors service depuis le début du blocus en avril

Les États-Unis déclarent que 58 navires commerciaux ont été détournés dans le cadre du blocus naval de l’Iran Le CENTCOM indique que 4 navires ont été mis hors service depuis le début du blocus en avril

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Les États-Unis ont déclaré samedi que 58 navires commerciaux tentant d’entrer ou de quitter les ports iraniens ont été détournés dans le cadre d’un blocus naval américain visant le trafic maritime iranien.

« Le blocus naval américain contre l’Iran continue d’être pleinement appliqué », a déclaré le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) dans un communiqué publié sur la plateforme américaine X.

« À ce jour, les forces du CENTCOM ont détourné 58 navires commerciaux et en ont mis 4 hors service depuis le 13 avril afin d’empêcher ces navires d’entrer ou de sortir des ports iraniens », a ajouté le communiqué.

Les tensions régionales se sont fortement intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran, déclenchant des représailles iraniennes contre Israël et les alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, bien que les négociations à Islamabad n’aient pas abouti à un accord permanent. Le président américain Donald Trump a ensuite annoncé une prolongation de la trêve sans fixer de date limite.

Les États-Unis maintiennent un blocus naval ciblant le trafic maritime iranien dans le détroit depuis le 13 avril.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz