Les États-Unis affirment que le Quad joue un rôle croissant sur les questions d’importance mondiale

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré mardi que le groupe Quad renforçait progressivement son rôle dans la gestion des grandes questions internationales.

« Notre objectif collectif au cours de l’année écoulée a été de transformer ce forum, qui se limitait à des réunions et à des discussions sur les problèmes, en un cadre où nous agissons concrètement. Et je pense que nous pouvons désormais dire à nos peuples respectifs que nous commençons à le faire de manière assez offensive », a déclaré Marco Rubio lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad à New Delhi.

« Les domaines dans lesquels nous coopérons sont devenus plus pertinents et plus importants en raison des récents événements à travers le monde. Aujourd’hui, je pense que nous progressons davantage dans l’opérationnalisation de notre partenariat et dans les secteurs où nous pouvons travailler ensemble », a-t-il ajouté.

Le Quad, partenariat diplomatique réunissant les États-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon, a été créé en 2007.

Le gouvernement indien a rappelé que le Quad réunissait quatre pays « engagés à agir comme une force au service du bien mondial et à soutenir un Indo-Pacifique ouvert, libre, inclusif, prospère et résilient ».

Le dernier sommet des dirigeants du Quad s’est tenu aux États-Unis en 2024. La réunion ministérielle organisée en Inde intervient alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, en cessez-le-feu depuis début avril.

Marco Rubio, arrivé en Inde la semaine dernière pour une première visite officielle de quatre jours, a indiqué que Washington cherchait à « relancer » le Quad.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore