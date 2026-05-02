Les États-Unis affirment avoir redirigé un 48e navire en provenance ou à destination des ports iraniens

AA/Istanbul

Les États-Unis ont annoncé samedi que 48 navires tentant d’entrer ou de sortir des ports iraniens avaient été redirigés dans le cadre de leur blocus maritime.

« Au cours des 20 derniers jours, 48 navires ont été redirigés afin d’assurer le respect du blocus », a indiqué le CENTCOM sur la plateforme X.

Ce nouveau bilan marque une hausse de quatre navires par rapport aux 44 précédemment annoncés.

Depuis le 13 avril, les États-Unis imposent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit d'Ormuz, en réponse aux restrictions imposées par l’Iran sur le passage des navires dans cette voie stratégique, dans le contexte de la guerre déclenchée le 28 février et actuellement en pause.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir