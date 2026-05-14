« Les forces du CENTCOM ont redirigé 70 navires commerciaux et neutralisé 4 autres afin d’assurer le respect des mesures en vigueur », affirme le Commandement central américain.

Les États-Unis affirment avoir détourné 70 navires transitant par le détroit d’Ormuz et neutralisé 4 autres « Les forces du CENTCOM ont redirigé 70 navires commerciaux et neutralisé 4 autres afin d’assurer le respect des mesures en vigueur », affirme le Commandement central américain.

AA / Washington / Michael Hernandez

Les États-Unis ont affirmé jeudi avoir détourné 70 navires commerciaux et neutralisé quatre autres afin de faire respecter le blocus imposé par le président Donald Trump aux navires se rendant vers les ports iraniens ou en provenance de ceux-ci via le détroit d’Ormuz.

« À ce jour, les forces du CENTCOM ont redirigé 70 navires commerciaux et neutralisé 4 autres afin d’assurer le respect des mesures en vigueur », a indiqué le Commandement central américain (CENTCOM) sur le réseau social américain X.

Les tensions régionales restent vives depuis les frappes lancées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui ont entraîné des représailles de Téhéran visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, en plus de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu négocié par le Pakistan est entré en vigueur le 8 avril, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Donald Trump a ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée, tout en maintenant le blocus visant les navires transitant vers les ports iraniens ou en provenance de ceux-ci via cette voie maritime stratégique.

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des principaux points de passage énergétiques au monde, reliant le Golfe au golfe d’Oman et aux marchés internationaux. Les perturbations dans cette zone alimentent depuis le début de la guerre avec l’Iran les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole, en carburant et en gaz.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme