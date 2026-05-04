Cevdet Yilmaz représente le président Recep Tayyip Erdogan lors d’une réunion de plus de 40 dirigeants à Erevan et tient des entretiens bilatéraux

Le vice-président de la République de Türkiye participe au sommet de la Communauté politique européenne en Arménie Cevdet Yilmaz représente le président Recep Tayyip Erdogan lors d’une réunion de plus de 40 dirigeants à Erevan et tient des entretiens bilatéraux

Le vice-président de la République de Türkiye, Cevdet Yilmaz, a participé ce lundi au sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, où il a également tenu plusieurs entretiens en marge de la réunion.

Représentant le président Recep Tayyip Erdogan, Yilmaz a pris part à la réunion organisée au complexe sportif et de concert Complexe sportif et de concert Karen Demirchyan, où il a été accueilli par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Après la cérémonie d’ouverture, il a participé à la session inaugurale et posé pour la photo de famille avec les autres dirigeants.

Plus de 40 chefs d’État et de gouvernement prennent part au sommet, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

En marge du sommet, Yilmaz s’est entretenu avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre pour évoquer les relations bilatérales et les domaines de coopération.

Dans une déclaration publiée sur la plateforme turque NSosyal, il a indiqué que les discussions ont porté sur les relations entre la Türkiye et la Norvège ainsi que sur la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, du tourisme, de l’investissement, de l’énergie, des sciences et technologies, de l’industrie de défense et de la lutte contre le terrorisme.

« La Türkiye attache de l’importance au renforcement de la coopération avec la Norvège dans tous les domaines », a-t-il déclaré, remerciant Støre pour son approche constructive et sa contribution aux relations bilatérales.

Par ailleurs, le vice-président turc a rencontré Feridun Sinirlioglu, secrétaire général de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Dans un message publié sur NSosyal, il a exprimé l’espoir que l’OSCE, forte de son expérience institutionnelle, continue de contribuer efficacement à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans les régions euro-atlantique et eurasienne, tout en souhaitant plein succès à Sinirlioglu dans ses fonctions.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore