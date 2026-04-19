Le vice-président américain se rendra au Pakistan pour des pourparlers sur l'Iran, indique la Maison Blanche à Anadolu

Le vice-président américain JD Vance se rendra au Pakistan pour des négociations sur l'Iran, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Anadolu, confirmant sa participation sur fond de déclarations contradictoires.

Les envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront également à Islamabad, selon le responsable américain.

Plus tôt dimanche, le président Donald Trump avait déclaré que Vance ne serait pas présent, informant ABC News des inquiétudes du Secret Service quant à l'organisation de la sécurité du vice-président avec un préavis de moins de 24 heures. "JD est formidable", a déclaré Trump, mais la logistique rendait le voyage impossible dans un délai aussi court.

La confusion s'est accentuée tout au long de la journée lorsque ABC News, Axios et le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, ont rapporté séparément que Vance dirigerait, en fait, la délégation américaine, contredisant ainsi les déclarations de Trump.

Les réunions sont prévues mardi à Islamabad, et pourraient se prolonger jusqu'à mercredi, a indiqué Trump à Fox News. Vance avait précédemment dirigé un premier cycle de négociations qui s'était achevé sans accord.

Trump a averti dimanche que si l'Iran ne signe pas l'accord, "tout le pays va sauter", décrivant la proposition comme "un accord très simple" et la qualifiant de "dernière chance" pour l'Iran.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh