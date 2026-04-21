Les données maritimes des dernières 24 heures font état de 12 mouvements de navires, dont 3 d’ouest en est et 9 d’est en ouest

Le trafic dans le détroit d'Ormuz reste limité sur fond d’inquiétudes autour du cessez-le-feu Les données maritimes des dernières 24 heures font état de 12 mouvements de navires, dont 3 d’ouest en est et 9 d’est en ouest

Le trafic commercial de navires est resté limité autour du détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures, à 12h00 GMT mardi, sur fond d’inquiétudes concernant un éventuel cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis.

Trois navires ont traversé le détroit du golfe Persique vers le golfe d’Oman, tandis que neuf ont effectué le trajet d’est en ouest.

Un porte-conteneurs battant pavillon togolais, Serrano, un engin de débarquement battant pavillon des Comores, l’engin de débarquement Castle KH, ainsi qu’un navire-citerne de soutage battant pavillon iranien, Bavan, tous localisés à proximité de ports iraniens selon les données AIS, ont franchi le détroit depuis la partie occidentale vers l’est.

La société Horizon Investment & Trading, propriétaire du Bavan, figure sur la liste des sanctions américaines.

Dans le sens inverse, plusieurs navires ont été observés : le porte-conteneurs Reyfa (pavillon comorien), reliant l’Iran aux Émirats arabes unis ; le pétrolier Seaway (pavillon panaméen), de l’EAU vers Oman ; le méthanier Meda (pavillon botswanais), de Djibouti vers l’EAU ; le cargo Shoja 2 (pavillon iranien), de l’Iran vers Oman ; le Zaynar 2 (pavillon comorien), de l’Inde vers l’EAU ; l’engin de débarquement Nezami Ganjavi 5 (pavillon iranien), de l’Iran vers Oman ; le Ean Spir (pavillon comorien), entre ports omanais ; le cargo Ahmadi2 25406 (pavillon iranien), en provenance des Émirats ; et le navire Lian Star (pavillon gambien), opérant entre ports iraniens.

Les sociétés Arafat Shipping Co., propriétaire du Meda, et Draco Buren Shipping Pte Ltd., propriétaire du Zaynar 2, figurent également sur la liste des sanctions américaines.

Le président américain Donald Trump a affirmé que l’Iran avait violé le cessez-le-feu « à de nombreuses reprises », indiquant que les États-Unis avaient profité de la trêve pour « se réapprovisionner », tout en accusant Téhéran d’avoir probablement fait de même et de tenter de déplacer des missiles.

Le département d’État américain a, pour sa part, indiqué mardi qu’il aidait les ressortissants américains présents au Moyen-Orient à regagner leur pays.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani