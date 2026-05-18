Diyar Güldoğan
18 Mai 2026•Mise à jour: 18 Mai 2026
AA / Washington / Diyar Guldogan
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé lundi que son département allait délivrer une licence générale temporaire de 30 jours afin de permettre l'accès au pétrole russe bloqué en mer.
« Cette prolongation offrira une flexibilité supplémentaire, et nous travaillerons avec ces nations pour fournir des licences spécifiques au cas par cas », a déclaré Bessent sur le réseau social américain X.
Bessent a également présenté cette mesure comme faisant partie d'un effort géopolitique plus large visant à détourner le brut russe à prix réduit de certains concurrents stratégiques majeurs, en particulier la Chine.
« Cette licence générale aidera à stabiliser le marché physique du brut et à garantir que le pétrole parvienne aux pays les plus vulnérables sur le plan énergétique. Elle contribuera également à réorienter l'approvisionnement actuel vers les pays qui en ont le plus besoin, en réduisant la capacité de la Chine à stocker du pétrole à prix réduit », a-t-il ajouté.
* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh