- « Cette prolongation offrira une flexibilité supplémentaire, et nous travaillerons avec ces nations pour fournir des licences spécifiques au cas par cas », déclare le secrétaire Bessent

Le Trésor américain accorde une licence générale temporaire de 30 jours pour donner accès au pétrole russe - « Cette prolongation offrira une flexibilité supplémentaire, et nous travaillerons avec ces nations pour fournir des licences spécifiques au cas par cas », déclare le secrétaire Bessent

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé lundi que son département allait délivrer une licence générale temporaire de 30 jours afin de permettre l'accès au pétrole russe bloqué en mer.

« Cette prolongation offrira une flexibilité supplémentaire, et nous travaillerons avec ces nations pour fournir des licences spécifiques au cas par cas », a déclaré Bessent sur le réseau social américain X.

Bessent a également présenté cette mesure comme faisant partie d'un effort géopolitique plus large visant à détourner le brut russe à prix réduit de certains concurrents stratégiques majeurs, en particulier la Chine.

« Cette licence générale aidera à stabiliser le marché physique du brut et à garantir que le pétrole parvienne aux pays les plus vulnérables sur le plan énergétique. Elle contribuera également à réorienter l'approvisionnement actuel vers les pays qui en ont le plus besoin, en réduisant la capacité de la Chine à stocker du pétrole à prix réduit », a-t-il ajouté.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh

