L’annulation est intervenue à la demande de l’avocat du Premier ministre israélien, invoquant des « raisons de sécurité » non précisées, selon des informations de presse

Le témoignage de Benjamin Netanyahu dans son procès pour corruption annulé une heure avant l’audience prévue L’annulation est intervenue à la demande de l’avocat du Premier ministre israélien, invoquant des « raisons de sécurité » non précisées, selon des informations de presse

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Le témoignage du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans son procès pour corruption a été annulé lundi, une heure seulement avant son ouverture, ont rapporté des médias israéliens.

Cette annulation a été décidée pour des « raisons de sécurité » non précisées, à la demande de son avocat, Amit Hadad, selon le quotidien Yedioth Ahronoth. L’audience devait reprendre après une longue interruption liée à la guerre avec l’Iran.

Benjamin Netanyahu est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois dossiers distincts, connus sous les noms de « affaires 1000, 2000 et 4000 ». Les actes d’accusation ont été déposés en novembre 2019.

L’affaire 4000 porte notamment sur des accusations selon lesquelles le Premier ministre aurait favorisé des décisions réglementaires au bénéfice de Shaul Elovitch, ancien propriétaire du site d’information Walla et ex-dirigeant du groupe Bezeq, en échange d’une couverture médiatique favorable.

Par ailleurs, la Cour pénale internationale a émis en novembre 2024 un mandat d’arrêt contre Benjamin Netanyahu pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore