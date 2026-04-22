« Toute reprise des hostilités constituerait un revers majeur pour la région, l’économie mondiale et le coût de la vie », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper, appelant à la reprise des négociations

Le Royaume-Uni salue la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran « Toute reprise des hostilités constituerait un revers majeur pour la région, l’économie mondiale et le coût de la vie », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper, appelant à la reprise des négociations

AA / Londres / Burak Bir

Le Royaume-Uni a salué la décision des États-Unis de prolonger le cessez-le-feu avec l’Iran et a réitéré son appel à la reprise des négociations, a déclaré mercredi la cheffe de la diplomatie britannique.

« Nous voulons voir les négociations reprendre, parvenir à un règlement global et assurer la réouverture complète du détroit, sans restrictions ni péages », a écrit Yvette Cooper sur le réseau social X.

Cette déclaration intervient après que le président américain Donald Trump a annoncé que Washington prolongerait le cessez-le-feu avec l’Iran afin de laisser à Téhéran le temps de préparer une « proposition unifiée », à la suite d’une demande d’officiels pakistanais.

« Tout retour aux hostilités constituerait un revers majeur pour la région, pour l’économie mondiale et pour le coût de la vie », a averti la ministre des Affaires étrangères.

Le cessez-le-feu, initialement annoncé plus tôt ce mois-ci, devait expirer mercredi.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore