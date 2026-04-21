« C’est totalement incohérent avec les signaux récurrents en faveur d’un renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense », a déclaré Nacho Sanchez Amor

Le rapporteur du Parlement européen pour la Türkiye critique les propos de la présidente de la Commission européenne « C’est totalement incohérent avec les signaux récurrents en faveur d’un renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense », a déclaré Nacho Sanchez Amor

Le rapporteur du Parlement européen pour la Türkiye, Nacho Sanchez Amor, a critiqué mardi les récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estimant qu’il est « géopolitiquement erroné » d’associer la Türkiye à la Russie et à la Chine comme acteurs influençant l’Europe.

« Dans un discours récent, la présidente de la Commission a présenté la Türkiye comme influençant l’Europe aux côtés de la Russie et de la Chine. C’est totalement incohérent avec les signaux répétés en faveur d’un renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense, et cela constitue une analyse géopolitiquement erronée », a-t-il déclaré sur le réseau social américain X.

S’exprimant lundi lors d’un événement marquant le 80ème anniversaire du journal Die Zeit à Hambourg, von der Leyen a réaffirmé son soutien à l’élargissement de l’Union européenne, déclarant : « Nous devons réussir à achever le continent européen afin qu’il ne soit pas influencé par la Russie, la Türkiye ou la Chine. »

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani