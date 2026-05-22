Le médiateur entre les États-Unis et l’Iran reste la partie pakistanaise, rapporte l’agence Tasnim, citant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

Le Qatar mène des négociations avec le ministre iranien des Affaires étrangères à Téhéran pour mettre fin à la guerre Le médiateur entre les États-Unis et l’Iran reste la partie pakistanaise, rapporte l’agence Tasnim, citant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

AA / Istanbul / Rasa Evrensel

Une délégation qatarie mène des négociations avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à Téhéran, afin de mettre fin à la guerre dans le cadre de la médiation pakistanaise, a rapporté vendredi l’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

Selon Tasnim, citant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, la délégation qatarie négocie avec Abbas Araghchi pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février, lorsque Israël et les États-Unis ont lancé des frappes militaires contre l’Iran.

« Le médiateur entre les États-Unis et l’Iran reste la partie pakistanaise », a ajouté Tasnim.

Plus tôt vendredi, le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, est arrivé à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation en cours pour mettre fin à la guerre, a indiqué l’armée pakistanaise dans un communiqué.

« À son arrivée, il a été accueilli chaleureusement par le ministre iranien de l’Intérieur, Eskandar Momeni », précise le communiqué.

« Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, était également présent à l’accueil », ajoute le texte.

Il s’agit du deuxième déplacement d’Asim Munir à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation pakistanais visant à mettre fin au conflit.

Selon des sources pakistanaises, Munir doit évoquer durant sa visite les discussions entre l’Iran et les États-Unis, la paix et la stabilité régionales ainsi que d’autres « questions importantes ».

Les sources n’ont toutefois pas précisé la durée de la visite.

Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, se trouve à Téhéran depuis deux jours dans le cadre des discussions indirectes entre Washington et Téhéran.

Asim Munir avait déjà effectué une visite de trois jours à Téhéran le mois dernier, au cours de laquelle il avait rencontré des responsables civils et militaires iraniens.

Le chef de l’armée pakistanaise avait tenu des réunions séparées avec le président iranien, Masoud Pezeshkian, le président du Parlement, Mohammad Bagher Qalibaf, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et le commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya des forces armées iraniennes, le général Ali Abdollahi.

Munir est directement impliqué dans la médiation entre Washington et Téhéran, avec pour objectif de mettre fin durablement à la guerre.

La médiation a débuté lorsque le Pakistan a obtenu un cessez-le-feu le 8 avril, mettant un terme aux combats, avant d’accueillir les discussions au plus haut niveau entre les États-Unis et l’Iran depuis 1979, les 11 et 12 avril.

Islamabad a depuis intensifié ses efforts de médiation afin d’obtenir un deuxième cycle de négociations directes entre les deux parties.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani