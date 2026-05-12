Le chef de la diplomatie qatarienne accuse également Israël de violer le cessez-le-feu à Gaza et d’utiliser l’aide humanitaire comme une « arme »

Le Qatar et la Türkiye soutiennent la médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre avec l’Iran Le chef de la diplomatie qatarienne accuse également Israël de violer le cessez-le-feu à Gaza et d’utiliser l’aide humanitaire comme une « arme »

AA / Ankara

Le Qatar et la Türkiye soutiennent les efforts de médiation du Pakistan visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran et à rouvrir le détroit d’Ormuz, a déclaré ce mardi le ministre qatari des Affaires étrangères.

Lors d’une conférence de presse conjointe à Doha avec son homologue turc Hakan Fidan, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a affirmé que les deux pays soutiennent les efforts diplomatiques destinés à rétablir la stabilité régionale et à garantir la liberté de navigation dans cette voie maritime stratégique.

« Le Qatar et la Türkiye soutiennent les efforts de médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre (avec l’Iran) et rouvrir le détroit d’Ormuz », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie qatarienne a ajouté que Téhéran ne devait pas utiliser le détroit comme « un moyen d’oppression ou de chantage » envers les pays du Golfe.

Évoquant également la situation à Gaza, Al Thani a accusé Israël de poursuivre les violations du cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne.

« Israël continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et utilise l’aide humanitaire comme une arme », a-t-il déclaré.

Cette conférence de presse s’inscrivait dans le cadre de la visite de travail de Hakan Fidan dans la capitale qatarienne.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy