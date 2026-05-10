Le Premier ministre qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a exprimé le « plein soutien » de Doha aux efforts d’Islamabad pour mettre fin à la guerre, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais

Le Qatar appelle à répondre aux efforts de médiation du Pakistan sur le conflit américano-iranien Le Premier ministre qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a exprimé le « plein soutien » de Doha aux efforts d’Islamabad pour mettre fin à la guerre, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais

Le Premier ministre du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a appelé dimanche toutes les parties à répondre aux efforts de médiation menés par le Pakistan pour mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue Shehbaz Sharif, a indiqué le ministère qatari des Affaires étrangères.

Au cours de cet échange, Sheikh Mohammed a souligné « la nécessité pour toutes les parties de répondre à ces efforts afin de créer les conditions propices à l’avancement des négociations, en vue d’un accord global permettant d’instaurer une paix durable dans la région », selon un communiqué publié sur la plateforme X.

Il a également exprimé le « plein soutien » de Doha aux initiatives d’Islamabad, affirmant que ces efforts avaient contribué à l’instauration d’un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

Les deux responsables ont par ailleurs examiné les relations bilatérales et les moyens de les renforcer.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes lancées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui ont entraîné des représailles de Téhéran visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, et provoqué la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions tenues à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée sans échéance par le président américain Donald Trump, ouvrant la voie à des efforts diplomatiques en vue d’une solution permanente au conflit.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore