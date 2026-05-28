Si l’accord est finalisé, l’Iran en informera le médiateur pakistanais ainsi que l’opinion publique, selon l’agence Tasnim citant une source

Le projet de mémorandum entre l’Iran et les États-Unis n’est pas finalisé (médias iraniens) Si l’accord est finalisé, l’Iran en informera le médiateur pakistanais ainsi que l’opinion publique, selon l’agence Tasnim citant une source

AA / Istanbul / Rania Abushamala

Un projet de mémorandum entre l’Iran et les États-Unis n’a pas encore été finalisé, contrairement à certaines informations relayées par des médias occidentaux, a affirmé jeudi une source proche de l’équipe iranienne de négociation.

L’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a rapporté que les informations selon lesquelles le mémorandum d’entente aurait été finalisé et attendrait une annonce officielle des deux parties « ne reflètent pas la réalité », ajoutant que « le texte n’a pas encore été finalisé ».

Selon la même source, l’Iran n’a pas informé le médiateur pakistanais d’une quelconque finalisation du texte.

La source a ajouté que si l’accord venait finalement à être conclu, Téhéran en informerait le médiateur pakistanais ainsi que l’opinion publique.

« D’ici là, tout récit provenant de sources occidentales affirmant que la question est réglée n’est pas crédible », a déclaré la source, citée par Tasnim.

Le site américain Axios, citant des responsables américains, avait auparavant affirmé que les négociateurs américains et iraniens étaient parvenus à un accord de principe sur une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu ainsi qu’un cadre pour des discussions sur le programme nucléaire iranien.

Selon ce média, le président américain Donald Trump n’a toutefois pas encore donné son approbation finale au mémorandum d’entente, bien que les négociateurs des deux parties aient largement finalisé les termes de l’accord.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani