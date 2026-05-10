Le Premier ministre israélien affirme que « la guerre avec l’Iran n’est pas terminée » « Il reste encore du travail à faire, car l’Iran possède toujours des capacités nucléaires », affirme Benjamin Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche que la guerre contre l’Iran « n’est pas terminée », estimant que les installations d’enrichissement nucléaire iraniennes doivent être démantelées et que l’uranium hautement enrichi doit être retiré.

Dans un entretien accordé à la chaîne américaine CBS, dont des extraits ont été publiés par le site israélien Walla, Netanyahu a déclaré que les objectifs de la guerre menée par Israël et les États-Unis contre Téhéran incluent « l’élimination de l’uranium enrichi, le démantèlement des sites d’enrichissement, l’arrêt de la production de missiles balistiques et la neutralisation des alliés régionaux de l’Iran ».

« Il reste encore du travail à faire parce que l’Iran possède toujours des capacités, même si nous les avons considérablement réduites », a-t-il affirmé.

Le dirigeant israélien a également évoqué la possibilité de « pénétrer sur place et prendre l’uranium » iranien, sans donner davantage de détails. Il a par ailleurs affirmé que le président américain Donald Trump lui avait dit : « Je veux entrer là-bas ».

Selon des médias israéliens, Trump aurait assuré à Netanyahu qu’aucune concession ne serait faite sur la question de l’uranium iranien, alors qu’Israël attend la décision de Washington sur la suite des discussions avec Téhéran.

Dans le même temps, l’agence officielle iranienne IRNA a rapporté dimanche que l’Iran avait transmis, par l’intermédiaire de médiateurs pakistanais, sa réponse à la dernière proposition américaine visant à mettre fin au conflit.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, suivies de ripostes iraniennes contre Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que de la fermeture du détroit d’Hormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable.

La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise afin de favoriser une solution diplomatique permanente.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir