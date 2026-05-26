Pedro Sanchez affirme que le conflit à Gaza et l’instabilité mondiale poussent des millions de personnes vers la famine

Le Premier ministre espagnol avertit que la faim est utilisée comme une « arme de guerre bon marché » Pedro Sanchez affirme que le conflit à Gaza et l’instabilité mondiale poussent des millions de personnes vers la famine

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a averti mardi que la faim est de plus en plus utilisée comme une « arme très bon marché » dans les conflits, condamnant les attaques contre les infrastructures alimentaires et mettant en garde contre l’aggravation de l’insécurité alimentaire mondiale alimentée par la guerre au Moyen-Orient.

S’exprimant lors de l’événement « Food Security and Nutrition Under Pressure: Consequences of the Conflict in the Middle East », organisé dans le cadre de la Semaine de la nutrition à Rome, Sanchez a déclaré que plus de 700 millions de personnes dans le monde souffrent d’insécurité alimentaire, tandis que des millions d’enfants sont touchés par la malnutrition.

« La faim aujourd’hui est exactement cela : une arme », a déclaré Sanchez, la qualifiant d’« arme très bon marché » et de « violation flagrante du droit international humanitaire ».

Il a indiqué que plus de 20 000 attaques contre des marchés, des terres agricoles et des systèmes de distribution alimentaire avaient été recensées au cours des huit dernières années, faisant spécifiquement référence à Gaza, où « certains cherchent à gagner une guerre en affamant tout un peuple jusqu’à sa soumission ».

Sanchez a également critiqué le traitement par Israël des membres d’une flottille humanitaire arrêtés la semaine dernière alors qu’ils tentaient d’acheminer de l’aide.

« Ce sont d’ailleurs les mêmes qui, la semaine dernière, ont humilié, abandonné et maltraité les membres d’une flottille qui ne voulait que livrer une aide humanitaire », a-t-il déclaré.

Le dirigeant espagnol a averti que les perturbations causées par les conflits, notamment les ruptures des chaînes d’approvisionnement et la fermeture de routes commerciales clés telles que le Détroit d'Ormuz, risquent de provoquer une nouvelle crise alimentaire mondiale dans les prochains mois.

Sanchez a affirmé que les Européens ressentent déjà l’impact « dans leurs portefeuilles » à travers la hausse des prix alimentaires, tandis que dans d’autres régions les conséquences sont « encore plus dramatiques » en raison du risque croissant de famine.

Concernant la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite près de la moitié du commerce maritime des engrais azotés, il a averti que les prix de ces produits avaient augmenté jusqu’à 50 %.

« Par conséquent, je pense qu’il est très important que nous soyons conscients de ce qui est en jeu, car les décisions prises aujourd’hui détermineront, comme cela a été dit ici, si dans six ou douze mois le monde fera face à une nouvelle crise alimentaire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Ceux qui mettent le feu au monde ne sont jamais ceux qui finissent par avoir faim. »

Selon Sanchez, l’Espagne a augmenté son aide au développement de 13 % en 2025 malgré un recul mondial plus large, et s’est engagée à poursuivre son soutien aux efforts multilatéraux de lutte contre la faim.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani