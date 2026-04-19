Le Premier ministre canadien estime que les liens avec les États-Unis sont devenus des « faiblesses » à corriger Mark Carney promet de reconstruire et de réarmer les Forces armées canadiennes

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré dimanche que les relations historiquement étroites entre le Canada et les États-Unis se sont transformées en « faiblesses » que le pays doit désormais corriger de toute urgence.

« Les États-Unis ont fondamentalement changé leur approche du commerce, en relevant leurs droits de douane à des niveaux inédits depuis la Grande Dépression », a affirmé Carney dans une allocution vidéo intitulée « Forward Guidance ».

« Bon nombre de nos anciennes forces, fondées sur nos liens étroits avec l’Amérique, sont devenues des faiblesses, des faiblesses que nous devons corriger. »

Dans la foulée, Carney a écarté tout espoir d’un retour de Washington à sa politique commerciale antérieure.

« L’espoir n’est pas un plan, et la nostalgie n’est pas une stratégie », a-t-il insisté, ajoutant que le Canada ne pouvait pas se permettre de miser son avenir sur une éventuelle fin des perturbations en provenance des États-Unis.

Par ailleurs, il a dévoilé une stratégie économique et de sécurité nationale ambitieuse visant à réduire drastiquement la dépendance du pays à l’égard de son voisin du Sud.

Ce plan, baptisé « Canada Strong », prévoit notamment de mobiliser 1 000 milliards de dollars d’investissements, d’unifier les 13 économies provinciales en un marché intérieur unique, de développer de nouveaux corridors commerciaux et énergétiques et de doubler la capacité en énergie propre.

Selon lui, le Canada a déjà conclu 20 nouveaux accords commerciaux sur quatre continents en moins d’un an, estimant que le pays « dispose de ce que le monde recherche ».

Réforme de la défense

Dans le même temps, Carney a annoncé ce qu’il a présenté comme la plus importante hausse des investissements en matière de défense depuis plusieurs générations, s’engageant à reconstruire et à réarmer les Forces armées canadiennes. Il a précisé qu’il s’agirait de la première fois depuis la fin de la Guerre froide que le Canada atteindrait les niveaux de dépenses militaires attendus par ses alliés, ainsi que « ceux nécessaires à notre propre défense ».

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des propos tenus par Carney lors du congrès national du Parti libéral du Canada à Montréal, où il avait déclaré aux délégués que « l’époque où notre armée envoyait 70 cents sur chaque dollar aux États-Unis est révolue ».

Enfin, les relations entre Ottawa et Washington se sont fortement détériorées depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. En cause : les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits canadiens et les suggestions répétées de Trump selon lesquelles le Canada devrait devenir le 51e État américain, mettant les relations bilatérales sous forte tension.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba