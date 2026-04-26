Le président turc dénonce un « acte odieux » lors d’un dîner à la Maison-Blanche lors d’un échange avec Trump

AA / Istanbul / Fatma Zehra Solmaz

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu par téléphone dimanche avec le président américain Donald Trump, a indiqué la Direction de la communication de la Türkiye dans une publication sur le réseau social américain X.

Au cours de cet échange, le chef de l’État turc a exprimé sa préoccupation concernant le tir survenu lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche à Washington, selon le communiqué.

Par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan a qualifié l’attaque « d’acte odieux contre la démocratie et la liberté de la presse » et a également adressé ses vœux de prompt rétablissement à l’agent de sécurité blessé.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba