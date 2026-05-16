Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Türkiye continuerait d'œuvrer en faveur d'une coopération régionale renforcée, de capacités de défense accrues et d'un engagement diplomatique renouvelé avec les alliés de l'OTAN et l'UE, tout en appelant à la stabilité au Moyen-Orient.

S'adressant aux journalistes vendredi à bord de son vol de retour du Kazakhstan, Erdogan a déclaré : « Tout d'abord, les provocations d'Israël doivent être neutralisées, puis une véritable paix doit être construite », en référence aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran.

« Si l'on souhaite une stabilité durable dans la région, chacun doit mettre de côté les calculs à court terme. Les pays devraient défendre les droits de leurs propres citoyens, et non les intérêts d'acteurs extérieurs à la région », a ajouté Erdogan.

Il a également affirmé qu'une paix durable au Moyen-Orient nécessiterait la fin de l'escalade des actions et des calculs politiques à court terme.

Erdogan a par ailleurs souligné l'importance qu'Ankara accorde à la participation de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) à l'Organisation des États turciques (OET).

« Nous attachons une grande importance à la participation de la RTCN aux activités de l'organisation. Le monde turcique embrasse le peuple chypriote turc en assumant ses responsabilités », a déclaré Erdogan.

Le président a également indiqué que la Türkiye chercherait à renforcer l'OET au cours de sa prochaine présidence, qui suivra le prochain sommet du bloc.

« Au cours de notre présidence, que nous assumerons avec le 13e sommet que nous accueillerons l'automne prochain, nous porterons notre organisation à des niveaux supérieurs », a-t-il affirmé.

Le président turc a également abordé le prochain sommet de l'OTAN, affirmant qu'Ankara attendait des décisions clés sur l'avenir de l'alliance et sur l'architecture de sécurité mondiale.

« Nous nous attendons à ce que des décisions importantes soient prises à Ankara concernant l'avenir de l'alliance et la forme future de l'architecture de sécurité mondiale », a-t-il précisé.

Erdogan a en outre décrit la Türkiye comme « une opportunité majeure » pour l'UE et a déclaré que le bloc était confronté à une « décision historique » sur la question de savoir s'il devait ou non tirer pleinement parti de cette opportunité.

Concernant la coopération en matière de défense avec Washington, Erdogan a indiqué que les pourparlers sur le programme d'avions de chasse F-35 étaient en cours.

« Nos exigences concernant le F-35 sont claires. Nos responsables poursuivent les pourparlers avec leurs homologues américains. Nous espérons une issue positive », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant le projet d'avion de chasse de cinquième génération développé à l'échelle nationale par la Türkiye, le KAAN, le décrivant comme le début d'une transformation plus large de l'industrie de la défense du pays.

« Lorsque le processus sera terminé, un nouveau chapitre s'ouvrira dans ce domaine. Le KAAN est notre première étape. Nous pouvons construire et nous construirons des appareils encore meilleurs et plus puissants », a conclu Erdogan.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh