Cette initiative constitue « une application concrète du plan d’action mondial sur le climat et la santé », affirme le président Ahmad al-Charaa

Le président syrien s’engage à fermer les camps de déplacés d’ici 2027 Cette initiative constitue « une application concrète du plan d’action mondial sur le climat et la santé », affirme le président Ahmad al-Charaa

Le président syrien Ahmad al-Charaa a déclaré lundi que son pays s’engageait à fermer les camps de déplacés d’ici 2027, lors d’une allocution prononcée à l'occasion de la 79e session de l’Assemblée mondiale de la Santé, l’organe décisionnel suprême de l’Organisation mondiale de la Santé, selon l’agence de presse SANA.

« Je m’adresse à vous aujourd’hui depuis Damas, à un moment où le monde fait face à des défis nécessitant une volonté internationale commune plaçant la santé humaine au premier rang des priorités et jetant les bases d’un avenir plus sûr et plus juste », a déclaré Charaa par visioconférence.

« Notre participation à la 79e session confirme que la Syrie, alors qu’elle avance avec confiance sur la voie du redressement, joue un rôle central et efficace dans l’élaboration d’une sécurité sanitaire régionale et mondiale durable », a-t-il ajouté.

« Alors que votre assemblée place le lien étroit entre le changement climatique et la santé au sommet de ses priorités, le processus de reconstruction de la Syrie pose les fondations d’une réalité environnementale et sanitaire durable qui protège la sécurité de nos générations futures », a-t-il poursuivi.

« Parce que la stabilité humaine est au cœur de la durabilité, nous avons pris l’engagement national de tourner la page des camps d’ici 2027 », a ajouté al-Charaa.

Environ un million de Syriens déplacés vivent dans des tentes dans le nord de la Syrie, répartis dans 1 150 camps, dont 801 dans la ville d’Idlib, au nord-ouest du pays, et 349 dans la province d’Alep, selon des données de terrain.

Durant le soulèvement syrien et la guerre civile entre 2011 et 2024, le régime déchu de Bachar al-Assad a déplacé des millions de civils à l’intérieur et à l’extérieur du pays, certains vivant dans des camps du nord dans des conditions difficiles.

al-Charaa a affirmé que l’objectif de fermeture des camps représente « une application concrète du plan d’action mondial sur le climat et la santé ».

« La principale voie pour protéger les populations des répercussions liées au climat consiste à garantir leur retour d’environnements fragiles vers la stabilité, une vie sûre et la dignité humaine », a-t-il déclaré.

« La Syrie est aujourd’hui ici pour renforcer des partenariats constructifs fondés sur l’échange d’expertises et de ressources au service de la santé humaine, et nous tendons la main afin que notre expérience constitue une valeur ajoutée à cet effort humanitaire commun », a-t-il ajouté.

« Les grands défis auxquels nous avons été confrontés, et que nous surmontons désormais progressivement, ont donné à notre pays une résilience qui en fait un pilier essentiel de la protection de la sécurité sanitaire mondiale », a conclu Charaa.

En décembre 2024, Assad, qui dirigeait la Syrie depuis près de 25 ans, a fui vers la Russie, mettant fin à des décennies de pouvoir du parti Baas, au pouvoir depuis 1963. Une administration transitoire dirigée par Charaa a été formée en janvier 2025.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani