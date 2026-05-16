Ahmad al-Sharaa et Tom Barrack abordent également la coopération économique lors de leur rencontre à Damas

Le président syrien et l’envoyé américain discutent des développements en Syrie et dans la région Ahmad al-Sharaa et Tom Barrack abordent également la coopération économique lors de leur rencontre à Damas

AA / Istanbul / Abdulsalam Fayez

Le président syrien Ahmed al-Charaa a rencontré samedi l’envoyé américain Tom Barrack pour discuter des développements en Syrie et dans la région, selon l’Agence syrienne d’information (SANA).

La réunion s’est tenue au Palais du Peuple à Damas.

Selon SANA, les deux parties ont discuté des « développements en Syrie et dans la région, ainsi que des moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays ».

La visite de Barrack intervient alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran, médiées par le Pakistan, restent au point mort, dans un contexte d’inquiétude sur le fait que la fragile trêve en vigueur depuis le 8 avril pourrait s’effondrer si aucun accord n’est trouvé pour mettre fin au conflit, qui a fait grimper les prix de l’énergie et l’inflation.

Les tensions régionales restent élevées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des ripostes de Téhéran contre Israël et les alliés américains dans les pays du Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Une trêve est entrée en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les discussions à Islamabad n’ont pas abouti à un accord durable. Trump a ensuite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant le blocus des navires se rendant à ou partant des ports iraniens via cette voie stratégique.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz