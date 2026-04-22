- Les prochaines négociations porteront sur la fin des attaques, le retrait israélien, le déploiement de l’armée et la reconstruction, affirme le président Joseph Aoun

Le président libanais Joseph Aoun affirme que des contacts sont en cours pour prolonger le cessez-le-feu avec Israël - Les prochaines négociations porteront sur la fin des attaques, le retrait israélien, le déploiement de l’armée et la reconstruction, affirme le président Joseph Aoun

AA / Beyrouth / Stephanie Rady

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré mercredi que des contacts étaient en cours pour prolonger le cessez-le-feu du 17 avril avec Israël.

« Des contacts sont en cours pour prolonger la période de cessez-le-feu », a indiqué Aoun lors d’une réunion avec une commission parlementaire, selon un communiqué de la présidence.

« Nous ne ménagerons aucun effort pour mettre fin à la situation anormale que traverse actuellement le Liban », a-t-il ajouté.

« Dans tous les contacts et consultations, les objectifs principaux sont de préserver la souveraineté du Liban sur l’ensemble de son territoire », a affirmé le président libanais.

Selon lui, les prochaines négociations porteront sur « la fin totale des attaques israéliennes, le retrait israélien du territoire libanais, le retour des détenus, le déploiement de l’armée jusqu’aux frontières internationales et la reconstruction de ce qui a été détruit durant cette guerre ».

Les ambassadeurs d’Israël et du Liban se sont rencontrés à Washington le 14 avril, leur première rencontre en 43 ans, et ont convenu d’entamer des négociations de paix directes.

D’après la chaîne israélienne Channel 15, un deuxième cycle de pourparlers entre Israël et le Liban doit se tenir jeudi à Washington.

Depuis le 2 mars, Israël mène une offensive au Liban qui a fait environ 2 300 morts, plus de 7 500 blessés et déplacé plus d’un million de personnes, selon des chiffres officiels.

Un cessez-le-feu de 10 jours a été annoncé au Liban par le président américain Donald Trump le 17 avril.



*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani

