« La négociation est plus sûre que la guerre », réitère Joseph Aoun

Le président libanais affirme que les négociations avec Israël « nécessitent du temps » « La négociation est plus sûre que la guerre », réitère Joseph Aoun

Le président libanais, Joseph Aoun, a déclaré lundi que les négociations menées sous médiation américaine avec Israël « nécessitent du temps » et que le conflit actuel ne pourra pas être résolu du jour au lendemain.

« La négociation est plus sûre que la guerre. Nous avons vu, et continuons de voir, les ravages de la guerre ainsi que ses conséquences », a affirmé Aoun lors d’une rencontre avec des représentants du monde des affaires, selon un communiqué de la présidence.

Il a toutefois souligné que « les négociations ne résoudront pas le problème du jour au lendemain », estimant qu’il s’agit d’un processus qui demande du temps. « Nous n’avons pas d’autre choix », a-t-il ajouté.

Selon le chef de l’État libanais, les négociations « ne signifient pas une capitulation », mais constituent plutôt « un moyen de mettre fin aux guerres avec le moins de dégâts possible ».

Joseph Aoun a réaffirmé l’engagement de son pays dans ce processus, indiquant que les discussions « progressent », malgré d’éventuels retards pouvant survenir au cours des pourparlers.

Concernant la situation sécuritaire dans le sud du Liban, il a précisé que l’armée n’avait pas déclaré la région totalement démilitarisée ni exempte d’armes. Toutefois, « d’un point de vue militaire, l’armée a établi son contrôle opérationnel sur la zone », a-t-il assuré.

Il a ajouté que le retrait des armes dans le sud nécessitait du temps en raison de la géographie de la région, marquée par des montagnes et des vallées, affirmant que l’armée avait rempli ses responsabilités à cet égard.

Le président libanais a également accusé Israël de ne pas avoir contribué à la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Liban.

« Selon l’accord, Israël devait se retirer des cinq positions qu’il occupait. Cependant, il a poursuivi ses opérations militaires et ses bombardements de villages sous prétexte de légitime défense », a-t-il déclaré.

Israël poursuit ses attaques au Liban malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé de 45 jours à l’issue de discussions indirectes sous médiation américaine.

L’armée israélienne et le groupe libanais Hezbollah échangent régulièrement des tirs dans le cadre de l’escalade en cours.

Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes menées depuis le 2 mars ont fait plus de 3 400 morts à travers le pays.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba