En Iran, l'accès à l'internet international avait été coupé pendant plus d'un mois suite au déclenchement des manifestations

Le président iranien a approuvé la décision de lever les restrictions sur internet En Iran, l'accès à l'internet international avait été coupé pendant plus d'un mois suite au déclenchement des manifestations

Il a été rapporté que le président iranien Massoud Pezechkian a approuvé la décision d'ouvrir internet à l'accès international.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a indiqué que Pezechkian a approuvé la décision d'« assurer la connexion internet internationale », adoptée par le « Conseil de régulation de l'espace virtuel » qui s'est réuni sous la présidence du premier vice-président Mohammad Reza Aref, et l'a transmise au ministère des Communications et des Technologies de l'information pour application.

Coupures d'internet en Iran

En Iran, l'accès à l'internet international avait été coupé pendant plus d'un mois suite au déclenchement, le 28 décembre 2025, de manifestations de rue déclenchées par des problèmes économiques et qui s'étaient transformées en protestations anti-régime.

Le ministre iranien des Communications et des Technologies de l'information, Sattar Hachemi, avait déclaré dans un communiqué le 26 janvier 2026 que le coût quotidien de cette coupure pour l'économie du pays s'élevait à environ 34,5 millions de dollars.

Depuis le 28 février, date du début des attaques américano-israéliennes, l'Iran est privé d'accès à l'internet international depuis plus de 60 jours.

En Iran, où l'accès à internet subit des restrictions, les autorités ont ouvert l'application « Carte SIM Blanche », qui fournit un accès partiel à l'internet international, aux employés des missions étrangères, aux diplomates, aux politiciens, à certains journalistes, ainsi qu'à des personnalités publiques et des artistes renommés.

Cependant, des allégations selon lesquelles cette application serait transférée à des tiers contre de fortes sommes d'argent sont à l'ordre du jour.

Dans le pays, une connexion internet ordinaire n'est possible qu'en utilisant des applications VPN de contournement.