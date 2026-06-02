Numan Kurtulmus et Alexander Stubb discutent des relations bilatérales, de la coopération interparlementaire et des développements régionaux

Le président du Parlement turc rencontre le président finlandais à Helsinki Numan Kurtulmus et Alexander Stubb discutent des relations bilatérales, de la coopération interparlementaire et des développements régionaux

Le président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, Numan Kurtulmus, a rencontré mardi le président finlandais Alexander Stubb dans le cadre de sa visite officielle à Helsinki.

Lors de l’entretien, tenu à la résidence présidentielle finlandaise, les deux responsables ont échangé sur les relations bilatérales, la coopération interparlementaire ainsi que les développements régionaux et internationaux.

Des membres de la délégation parlementaire turque ont également pris part à la réunion, aux côtés de l’ambassadeur de Türkiye à Helsinki, Deniz Cakar.

« Je remercie le président finlandais Alexander Stubb pour son accueil chaleureux », a déclaré Numan Kurtulmus sur le réseau social turc NSosyal. « J’espère que notre visite contribuera à renforcer davantage la coopération entre la Türkiye et la Finlande et donnera un nouvel élan au développement des relations entre nos parlements », a-t-il ajouté.

Entamée lundi, la visite officielle de Kurtulmus en Finlande lui a également permis de rencontrer des citoyens turcs résidant dans le pays ainsi que des représentants de la communauté islamique finlandaise.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore