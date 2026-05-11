Évoquant les négociations avec les États-Unis, le président du Parlement a prévenu que de « mauvaises stratégies » produiraient toujours de « mauvais résultats »

Le président du Parlement iranien, Ghalibaf : « Nous sommes prêts à toutes les options » Évoquant les négociations avec les États-Unis, le président du Parlement a prévenu que de « mauvaises stratégies » produiraient toujours de « mauvais résultats »

AA / Téhéran

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que les mauvaises stratégies et les mauvaises décisions mènent toujours à de mauvais résultats, déclarant : « Nous sommes prêts à toutes les options ».

Dans un message publié sur le réseau social américain X, Mohammad Bagher Ghalibaf a souligné l'état d'alerte des forces armées iraniennes sur fond de tensions avec Washington.

Ghalibaf a affirmé que les forces armées iraniennes étaient prêtes à apporter une « réponse qui donne une leçon » à toute agression. Évoquant les négociations avec les États-Unis, le président du Parlement a prévenu que de « mauvaises stratégies » produiraient toujours de « mauvais résultats », ajoutant : « Nous sommes prêts à toutes les options. Ils seront frappés de stupeur. »

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, déclenchant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, sur fond de fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril, mais les discussions organisées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Le cessez-le-feu a ensuite été prolongée par Donald Trump sans calendrier précis.

Dimanche, l’Iran a transmis au Pakistan sa réponse à une proposition américaine destinée à mettre fin au conflit, mais Donald Trump l’a jugée « totalement inacceptable ».

* Traduit du turc par Mariem Njeh