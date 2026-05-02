Le président cubain dénonce une « escalade sans précédent » des menaces militaires des États‑Unis

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le président cubain Miguel Diaz‑Canel a dénoncé samedi l’escalade des menaces militaires de Washington contre le pays par le président américain Donald Trump.

« Le président des États‑Unis intensifie ses menaces d’agression militaire contre Cuba à un niveau dangereux et sans précédent », a écrit Diaz‑Canel sur le réseau social américain X.

Diaz‑Canel a exhorté la communauté internationale et le peuple des États‑Unis à déterminer si « un acte criminel aussi drastique sera toléré afin de satisfaire les intérêts d’un petit groupe riche et influent animé par des désirs de vengeance et de domination ».

« Aucun agresseur, aussi puissant soit‑il, ne trouvera la reddition à Cuba. Ils feront face à un peuple déterminé à défendre sa souveraineté et son indépendance dans chaque centimètre du territoire national », a‑t‑il ajouté.

Trump a déclaré vendredi que les États‑Unis prendraient le contrôle de Cuba « presque immédiatement », laissant entendre que le porte‑avions USS Abraham Lincoln pourrait être déployé au large pour forcer la nation insulaire à se soumettre.

Depuis l’intervention au Venezuela en janvier, qui a abouti à la capture du président Nicolas Maduro, Trump a suggéré que des opérations militaires à Cuba sont envisageables.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz