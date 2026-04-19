Le président argentin en visite en Israël pour inaugurer une ambassade à Jérusalem

Mohammad Sıo
19 Avril 2026•Mise à jour: 19 Avril 2026
AA / Istanbul / Mohammad Sio
Le président argentin Javier Milei est arrivé dimanche en Israël pour une visite officielle, au cours de laquelle il doit inaugurer l’ambassade de son pays à Jérusalem, selon des médias israéliens.
Dans la soirée de dimanche, Milei a rencontré le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Les deux dirigeants ont ensuite fait des déclarations conjointes à l’issue de leurs entretiens, a rapporté le portail d’information "The Times of Israel".
Par ailleurs, ils ont signé des mémorandums d’entente portant sur la sécurité et l’intelligence artificielle, a précisé la même source.
Au cours de cette visite, Javier Milei doit ainsi procéder à l’ouverture officielle de l’ambassade argentine en Israël, située à Jérusalem, ajoute le journal.
Ce déplacement constitue la troisième visite de Milei en Israël depuis son entrée en fonction en décembre 2023. Il est attendu en Argentine mardi après-midi.
Le président argentin avait annoncé pour la première fois son intention de transférer l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem lors d’une visite en Israël en février 2024. Il avait réaffirmé en novembre que la nouvelle mission diplomatique serait inaugurée au printemps.
À ce jour, seuls quelques pays disposent d’une ambassade à Jérusalem, notamment les États-Unis, le Kosovo, le Honduras, le Guatemala, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Paraguay.
Cependant, la majorité des pays refusent de déplacer leurs représentations diplomatiques à Jérusalem, estimant qu’un tel geste équivaudrait à reconnaître implicitement la revendication unilatérale d’Israël sur la ville comme capitale.
De leur côté, les Palestiniens considèrent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État, conformément aux résolutions internationales qui ne reconnaissent ni l’occupation de la ville par Israël en 1967, ni son annexion en 1980.
* Traduit de l'anglais par Adama Bamba