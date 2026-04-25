Le président égyptien met en garde : des ‘tentatives délibérées’ sont en cours pour redessiner la carte du Moyen-Orient

AA / Égypte – Le Caire / Hussien Elkabany

« Des efforts délibérés » sont en cours pour redessiner la carte du Moyen-Orient, a averti samedi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

« Le Moyen-Orient traverse des circonstances critiques, dans le cadre d’efforts délibérés pour redessiner sa carte », a déclaré Sissi lors d’un discours télévisé à l’occasion du 44ᵉ anniversaire de la libération du Sinaï de l’occupation israélienne.

Il a appelé à la mise en œuvre complète de la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, conclu en octobre dernier, incluant l’entrée sans entrave de l’aide humanitaire et le lancement immédiat de la reconstruction de l’enclave.

Gaza a été détruite lors du génocide israélien de deux ans. La première phase de la trêve avait impliqué l’échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens.

Le président a également exprimé le rejet catégorique de l’Égypte de toute tentative de déplacement des Palestiniens.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz