- « Malheureusement, le Canada n’a pas réalisé de progrès crédibles concernant ses engagements en matière de défense », affirme le sous-secrétaire américain à la Défense Elbridge Colby.

Le Pentagone suspend un conseil militaire américano-canadien de longue date - « Malheureusement, le Canada n’a pas réalisé de progrès crédibles concernant ses engagements en matière de défense », affirme le sous-secrétaire américain à la Défense Elbridge Colby.

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le département américain de la Défense a annoncé lundi suspendre sa participation au Conseil permanent mixte de défense (PJBD) avec le Canada, un organe bilatéral historique chargé de coordonner la coopération militaire entre les deux pays, sur fond de critiques concernant les engagements militaires d’Ottawa.

« Un Canada fort, qui privilégie la puissance concrète aux discours, est bénéfique pour tous. Malheureusement, le Canada n’a pas réalisé de progrès crédibles concernant ses engagements en matière de défense », a déclaré le sous-secrétaire américain à la Défense, Elbridge Colby, sur la plateforme américaine X.

Selon lui, le Pentagone va désormais « réévaluer l’utilité de ce forum pour la défense commune de l’Amérique du Nord ».

Créé en 1940, le Conseil permanent mixte de défense constitue depuis des décennies l’un des principaux mécanismes de coordination militaire entre Washington et Ottawa. Il a notamment joué un rôle clé dans la politique de sécurité continentale, la défense de l’Arctique et la coopération stratégique nord-américaine.

Elbridge Colby a présenté cette décision comme s’inscrivant dans une réorientation plus large de la stratégie américaine, axée sur un meilleur partage des responsabilités entre alliés et sur le renforcement des capacités nationales de défense.

« Nous ne pouvons plus ignorer l’écart entre les discours et la réalité. Les puissances sérieuses doivent accompagner leurs déclarations d’engagements concrets et partagés en matière de défense et de sécurité », a-t-il affirmé.

« Assurer la défense commune du continent commence par reconnaître notre géographie partagée. Ce n’est qu’en investissant dans nos propres capacités de défense que les Américains et les Canadiens pourront être en sécurité et prospérer », a-t-il ajouté.

L’ancien chef du Parti conservateur canadien, Erin O’Toole, a vivement critiqué cette décision, la qualifiant de « profondément malavisée et assez étrange », alors qu’elle intervient peu après la récente visite du président américain Donald Trump en Chine.

« Le Canada a toujours été, et restera, un allié attaché aux valeurs de liberté. En tant que Canadien dont le grand-père a été déployé en Alaska pour la défense commune durant la Seconde Guerre mondiale, j’espère que nous ne perdrons pas cela de vue », a-t-il déclaré.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme