- « Une fois de plus, le Parlement européen choisit la complicité avec le régime de Netanyahu en rejetant cette demande », dénonce le groupe de la Gauche

Le Parlement européen rejette un débat sur les frappes israéliennes au Liban - « Une fois de plus, le Parlement européen choisit la complicité avec le régime de Netanyahu en rejetant cette demande », dénonce le groupe de la Gauche

AA / Bruxelles / Melike Pala

Une proposition visant à organiser un débat au Parlement européen sur les frappes aériennes israéliennes au Liban a été rejetée à l’issue d’un vote en séance plénière, a annoncé lundi le groupe de la Gauche.

Dans un message publié sur la plateforme américaine X, le groupe a indiqué avoir demandé un débat d’urgence intitulé : « Les frappes israéliennes au Liban, l’urgence de préserver le cessez-le-feu et la responsabilité de l’UE pour empêcher une nouvelle escalade ».

Cependant, la demande d’inscription du débat à l’ordre du jour n’a pas été approuvée.

« Une fois de plus, le Parlement européen choisit la complicité avec le régime de Netanyahu en rejetant cette demande », a écrit le groupe.

Selon le groupe, la proposition a été rejetée par 259 voix contre 181, empêchant ainsi la tenue du débat.

Les élus ont également réitéré leur appel à la suspension de l’accord d’association entre l’UE et Israël.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait près de 3 000 morts, plus de 9 000 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes, soit environ un cinquième de la population du pays, selon des responsables libanais. Officiellement, la dernière offensive est suspendue en vertu d’un cessez-le-feu négocié sous médiation américaine, mais Israël continue de violer la trêve quotidiennement.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani