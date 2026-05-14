Après une quarantaine liée à plusieurs cas de gastro-entérite à bord, le paquebot “Ambition” a été autorisé à quitter Bordeaux à destination de l’Espagne

Le paquebot confiné à Bordeaux après une épidémie de gastro-entérite autorisé à reprendre la mer Après une quarantaine liée à plusieurs cas de gastro-entérite à bord, le paquebot “Ambition” a été autorisé à quitter Bordeaux à destination de l’Espagne

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le paquebot de croisière “Ambition”, immobilisé à Bordeaux après l’apparition de cas de gastro-entérite à bord, doit quitter la ville jeudi soir comme prévu initialement, après la levée des restrictions sanitaires imposées à son arrivée, ont indiqué les autorités portuaires.

Selon la capitainerie, le navire de la compagnie britannique Ambassador Cruise Line, amarré sur un quai du centre-ville, doit appareiller vers 18h00 à marée haute afin de faciliter sa navigation sur la Garonne.

Le bateau avait été placé en quarantaine mercredi matin par la préfecture de Gironde après le signalement de symptômes digestifs parmi plusieurs passagers et dans un contexte d’inquiétudes internationales liées à la circulation de virus sur des navires de croisière, notamment après la détection d’un foyer d’hantavirus sur un bateau en Argentine.

Des analyses ont finalement confirmé “un épisode de gastro-entérite d’origine virale” à bord, conduisant les autorités à lever dans la soirée l’interdiction de débarquement imposée aux 1.233 passagers et aux 514 membres d’équipage.

La compagnie Ambassador Cruise Line a annoncé la reprise des excursions à terre pour les passagers ne présentant pas de symptômes, tout en maintenant des “procédures de surveillance médicale et d’isolement” pour les personnes malades.

Selon les autorités sanitaires, une cinquantaine de passagers, majoritairement britanniques et irlandais âgés, avaient présenté des symptômes compatibles avec une gastro-entérite lors de l’escale à Bordeaux.

Le navire, parti des îles Shetland le 6 mai, avait auparavant fait escale à Belfast, Liverpool et Brest, où les premiers symptômes digestifs avaient été signalés en début de semaine.

Un passager âgé de 92 ans est par ailleurs décédé lundi à bord après un arrêt cardiaque, sans lien établi avec l’épisode de gastro-entérite, selon les autorités.

Des analyses avaient également été engagées afin d’écarter la présence d’un norovirus, virus hautement contagieux fréquemment associé aux épidémies de gastro-entérite dans les espaces collectifs comme les paquebots.

Selon son itinéraire initial, le “Ambition” doit désormais poursuivre sa route vers le nord de l’Espagne avant de rejoindre Liverpool le 22 mai.​​​​​​​

