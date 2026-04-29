De l’Algérie à la Guinée équatoriale, le pape défend un message de paix et de justice sociale tous, en réaffirmant l’ancrage stratégique du Vatican sur un continent devenu central pour le catholicisme mondial

Le pape Léon XIV en Afrique : une tournée à forte portée spirituelle et géopolitique De l’Algérie à la Guinée équatoriale, le pape défend un message de paix et de justice sociale tous, en réaffirmant l’ancrage stratégique du Vatican sur un continent devenu central pour le catholicisme mondial

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Du 13 au 23 avril, le pape Léon XIV a effectué une tournée en Afrique, marquée par quatre étapes majeures : l’Algérie, le Cameroun, l’Angola et la Guinée équatoriale.

Dès le 13 avril, le souverain pontife a entamé ce déplacement présenté comme son premier voyage majeur depuis son élection en mai dernier. Cette tournée revêt à la fois une dimension pastorale, diplomatique et stratégique, illustrant la volonté du Saint-Siège de renforcer sa présence sur un continent en pleine recomposition géopolitique et religieuse.

En Algérie, il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, avant de rencontrer les autorités politiques, la société civile et le corps diplomatique. Le 15 avril, il s’est rendu au Cameroun où il a été accueilli par le président Paul Biya et a poursuivi ses échanges avec les acteurs institutionnels et civils. Le 18 avril, il a été reçu en Angola par le président João Lourenço. Enfin, le 21 avril, il a conclu son périple en Guinée équatoriale auprès du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Cette tournée s’inscrit dans la continuité des déplacements pontificaux sur le continent africain, après la visite du pape François en 2023. Elle intervient dans un contexte mondial marqué par des recompositions profondes, où l’Afrique s’affirme comme un pôle central du catholicisme, portée par une croissance démographique et religieuse soutenue. En choisissant ce continent pour sa première grande tournée, Léon XIV confirme une orientation stratégique visant à renforcer le poids du Sud global dans l’Église catholique.

Un message de paix

De l’Algérie à la Guinée équatoriale, en passant par le Cameroun et l’Angola, le pape Léon XIV a construit un message articulé autour de la paix, de la justice et du dialogue.

En Algérie, il a affirmé que « Dieu souhaite la paix pour toutes les nations », rappelant que celle-ci ne se limite pas à l’absence de conflit mais constitue « l’expression de la justice et de la dignité ». Il a insisté sur le rôle du pardon, soulignant que « cette paix, qui permet d’envisager l’avenir avec un esprit réconcilié, n’est possible que par le pardon » et avertissant : « On ne peut pas ajouter du ressentiment au ressentiment, de génération en génération ».

Au Cameroun, il a appelé à une « paix désarmée », dénonçant les logiques de guerre et de violence : « Le monde a soif de paix. […] Assez de guerres, avec leur douloureux cortège de morts, de destructions, d’exilés ». Il a plaidé pour un dépassement des intérêts partisans au profit du bien commun.

En Angola, le pape a élargi son discours à la gouvernance politique, encourageant les responsables à accepter les divergences : « N’ayez pas peur de la dissidence […] sachez gérer les conflits en les transformant en chemins de renouveau ». Il a également insisté sur la primauté du bien collectif.

Enfin, en Guinée équatoriale, il a appelé à une vision tournée vers l’avenir, exhortant à « avoir le courage de visions nouvelles et d’un pacte éducatif », et présentant la « cité de Dieu, cité de paix » comme une « promesse » et une « tâche ».

Une tournée à forte portée politique

Le choix des pays visités illustre la diversité des défis africains : dialogue interreligieux en Algérie, recherche de stabilité au Cameroun, gouvernance et justice sociale en Angola et en Guinée équatoriale.

Cette séquence diplomatique confirme la dimension stratégique du déplacement pontifical. L’Afrique, riche en ressources mais confrontée à de fortes inégalités et tensions politiques, apparaît comme un espace central pour la diplomatie du Vatican.



Algérie : dialogue interreligieux et appel à la solidarité mondiale

En Algérie, pays à majorité musulmane, la visite du pape s’inscrit dans une dynamique de dialogue interreligieux. Il a encouragé le pays à jouer un rôle dans les équilibres internationaux, affirmant : « Si vous savez dialoguer avec les aspirations de tout le monde et vous montrer solidaires avec les souffrances de nombreux pays… votre expérience pourra contribuer à imaginer et à instaurer une plus grande justice entre les peuples ».

Il a également dénoncé les déséquilibres du système international, évoquant « les violations constantes du droit international » et les « nouvelles tentations coloniales ». S’adressant aux autorités, il a rappelé que « la véritable force d’un pays réside dans la coopération de tout le monde à la réalisation du bien commun ».

Enfin, il a alerté sur les crises en Méditerranée et dans le Sahara, déclarant : « Malheur à nous si nous en faisons des cimetières où meurt l’espérance! ».

Cameroun : gouvernance et lutte contre la corruption

Au Cameroun, dans un contexte marqué par des tensions politiques et sociales, le pape a insisté sur la responsabilité des dirigeants. Il a appelé à « oser faire un examen de conscience et un saut qualitatif courageux », rappelant que « la transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l’État de droit sont essentiels pour rétablir la confiance ».

Il a ajouté que « les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité », et que « l’autorité publique est appelée à être un pont, et jamais un facteur de division ».

Il a également dénoncé la corruption, qualifiée de « chaînes qui défigurent l’autorité en la vidant de sa crédibilité », tout en soulignant les atouts du pays, notamment ses ressources humaines et culturelles.

Guinée équatoriale : critique de l’économie mondiale

En Guinée équatoriale, le pape a dénoncé une « économie de l’exclusion » et les dérives de la mondialisation. Il a mis en garde contre l’usage des technologies à des fins de conflit, soulignant qu’elles « semblent conçues et utilisées principalement à des fins belliqueuses ».

Il a également condamné les logiques de domination, affirmant : « Dieu ne veut pas cela. Son Saint Nom ne peut être profané par la volonté de domination, l’arrogance et la discrimination ».

La mission du Vatican en Afrique

Entre le IVe et le VIIe siècle, l’Afrique du Nord constitue un centre majeur du christianisme antique. Après les conquêtes du VIIe siècle, la présence institutionnelle chrétienne décline fortement, avant de réapparaître progressivement à la fin du XVe siècle avec les missions portugaises.

L’implantation durable du catholicisme intervient surtout au XIXe siècle dans le contexte colonial, marquant une structuration progressive de l’Église sur le continent.

Aujourd’hui, selon The Guardian, le choix de Léon XIV traduit une reconnaissance du rôle central de l’Afrique dans l’avenir du catholicisme. Le professeur Adriaan van Klinken souligne que « L’Afrique est le lieu de la vitalité, de la croissance et de l’avenir de l’Église. », rappelant que près de 20 % des catholiques vivent sur le continent.

De son côté, John Pontifex évoque une croissance rapide, avec la création de 14 nouveaux diocèses en une année et une augmentation de 7 millions de fidèles.

Une présence constante du Vatican sur le continent

Depuis des années, le Vatican maintient une série de visites papales en Afrique, marquées par des contextes politiques, sociaux et religieux forts, reflétant l’importance croissante du continent pour l’Église catholique.

En 1969, le pape Paul VI effectue un déplacement historique en Ouganda, devenant le premier souverain pontife à fouler le sol africain. Il s’y rend notamment au sanctuaire des Martyrs de Namugongo, dans un contexte de reconnaissance des figures chrétiennes africaines.

En 1980, Jean-Paul II entame une vaste tournée africaine de onze jours, passant par six pays dont la DRC, le Kenya et le Ghana. Ce voyage marque un tournant diplomatique et spirituel, avec des appels à la justice sociale et au développement face aux crises économiques et politiques.

En 2009, le pape Benoît XVI visite le Cameroun et l’Angola. Il appelle à la réconciliation dans des pays encore marqués par les conflits armés, tout en suscitant des controverses liées à ses positions sur la lutte contre le VIH/Sida.

En 2015, le pape François se rend en Kenya, Ouganda et en République centrafricaine. À Bangui, il lance un appel à la paix dans un pays en guerre civile, affirmant que l’Afrique est « le continent de l’espérance ».

Ces visites illustrent la continuité d’une diplomatie pontificale active en Afrique, entre message spirituel, enjeux humanitaires et réalités géopolitiques.

Le pape François, prédécesseur de Léon XIV, s’était déjà rendu à cinq reprises en Afrique, visitant dix pays avec des messages centrés sur la paix et la réconciliation.

Selon les données des Missionnaires d’Afrique, la congrégation est aujourd’hui présente dans 46 pays, avec environ 210 communautés, dont 26 en Afrique. Elle compte 1 063 missionnaires de 35 nationalités, avec une moyenne d’âge de 60,37 ans, illustrant à la fois son enracinement international et les défis du renouvellement.

Une lecture géopolitique critique

Certains analystes proposent une lecture différente des visites papales au Cameroun, estimant qu’elles ne se limitent pas à une portée strictement religieuse.

C’est notamment le cas de l’universitaire camerounais David Tonghou Ngong, qui, dans un article publié sur le site Africa Is a Country, soutient que ces déplacements interviennent souvent dans des contextes de fortes tensions politiques et peuvent être interprétés comme une forme de légitimation indirecte du pouvoir en place.

Cette analyse s’inscrit dans une critique plus large de ce qu’il qualifie de « néocolonialisme catholique », selon lequel le pouvoir réel ne résiderait pas dans les institutions locales mais à l’extérieur, tandis que les populations seraient maintenues dans l’illusion de contrôler leur destin.

Dans ce contexte, la visite annoncée de Léon XIV, sur fond d’élections contestées et de soupçons de fraude, est présentée comme une simple visite pastorale, malgré les appels du père Ludovic Lado demandant son annulation.

Le silence du Vatican face à ces inquiétudes est interprété par certains critiques comme un soutien moral implicite à un régime contesté, renforçant ainsi l’idée que ces déplacements pontificaux contribueraient, volontairement ou non, à consolider des pouvoirs autoritaires.

En 2023, le pape François a fait l’objet de vives critiques sur le continent africain après la publication de la déclaration Fiducia supplicans, qui autorise des bénédictions non liturgiques pour les couples de même sexe, sans reconnaître pour autant le mariage homosexuel au sein de l’Église.

Cette décision a suscité une forte opposition de plusieurs responsables ecclésiastiques africains, qui estiment que de telles bénédictions ne sont pas compatibles avec le contexte culturel et pastoral du continent et risquent de créer une confusion doctrinale.

Le cardinal Fridolin Ambongo, s’exprimant au nom de plusieurs conférences épiscopales africaines, a notamment déclaré que cette position du Vatican « ne peut pas être appliquée en Afrique sans provoquer un scandale pastoral et une rupture avec les fidèles », illustrant ainsi les profondes divergences entre Rome et une partie de l’Église africaine sur les questions liées à l’homosexualité.