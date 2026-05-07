« Si un accord entre les États-Unis et l’Iran est conclu au Pakistan, ce serait un honneur pour nous », affirme le ministère des Affaires étrangères

Le Pakistan s’attend à un accord « prochain » entre les États-Unis et l’Iran « Si un accord entre les États-Unis et l’Iran est conclu au Pakistan, ce serait un honneur pour nous », affirme le ministère des Affaires étrangères

Le Pakistan a déclaré jeudi s’attendre à la conclusion « prochaine » d’un accord entre les États-Unis et l’Iran, sans toutefois avancer de calendrier précis.

Islamabad accueillerait favorablement un règlement entre Téhéran et Washington, quel que soit le lieu où il serait conclu, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tahir Andrabi, cité par le quotidien local Dawn.

« Si un accord est conclu au Pakistan, ce serait un honneur pour nous », a-t-il déclaré aux journalistes à Islamabad.

Toutefois, Andrabi a refusé de confirmer les détails d’un éventuel pacte, alors que plusieurs médias américains rapportent que Washington et Téhéran seraient sur le point de finaliser un protocole d’accord d’une page.

Des sources gouvernementales pakistanaises avaient auparavant confié à Anadolu qu’Islamabad s’attend à accueillir, la semaine prochaine, un deuxième cycle de pourparlers de paix suspendus entre les États-Unis et l’Iran afin de mettre fin à leur guerre.

Selon ces mêmes sources, le Pakistan espère que les États-Unis et l’Iran parviendront à un accord « préliminaire » avant la visite du président américain Donald Trump en Chine, prévue à la fin de la semaine prochaine.

Le Pakistan avait accueilli un premier cycle de négociations entre Washington et Téhéran les 11 et 12 avril, sans parvenir à obtenir un accord mettant fin au conflit.

Ces discussions faisaient suite à un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, avant d’être ensuite prolongé par Donald Trump.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba