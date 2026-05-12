Des avions américains et iraniens ont atterri au Pakistan afin de faciliter les déplacements de diplomates et de responsables sécuritaires dans le cadre des pourparlers de paix, affirme le ministère pakistanais des Affaires étrangères

Le Pakistan rejette un article « trompeur » des médias américains sur un avion iranien Des avions américains et iraniens ont atterri au Pakistan afin de faciliter les déplacements de diplomates et de responsables sécuritaires dans le cadre des pourparlers de paix, affirme le ministère pakistanais des Affaires étrangères

Le Pakistan a rejeté mardi un article de la presse américaine faisant état de la présence d’un avion iranien sur la base aérienne de Nur Khan, qualifiant ces affirmations de « trompeuses ».

Dans un communiqué officiel, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a indiqué rejeter « catégoriquement » les informations publiées par CBS News concernant l’arrivée d’un appareil iranien durant la période de cessez-le-feu.

« Ces récits spéculatifs semblent viser à saper les efforts en cours en faveur de la stabilité régionale et de la paix », a affirmé le ministère.

Islamabad a précisé que des avions iraniens et américains avaient atterri au Pakistan afin de faciliter les déplacements de diplomates, de responsables sécuritaires et d’équipes administratives impliqués dans les discussions destinées à réduire les tensions dans la région.

Selon les autorités pakistanaises, certains appareils et personnels de soutien sont restés temporairement sur le territoire pakistanais dans l’attente d’éventuels nouveaux cycles de négociations, bien que les discussions formelles n’aient pas encore repris.

Le gouvernement a ajouté que les récentes visites du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à Islamabad avaient été organisées dans le cadre des mêmes dispositifs logistiques.

Islamabad a fermement rejeté les insinuations selon lesquelles les avions iraniens auraient été liés à une quelconque opération militaire ou de préservation stratégique, qualifiant ces allégations de « spéculatives » et « déconnectées du contexte factuel ».

Le Pakistan a réaffirmé avoir agi comme un facilitateur impartial soutenant le dialogue et les efforts de désescalade, tout en maintenant des contacts avec toutes les parties concernées.

Le communiqué souligne enfin que le Pakistan demeure attaché à la promotion de la stabilité régionale, de la diplomatie et d’un engagement pacifique.

CBS News avait affirmé lundi qu’Islamabad s’était positionné comme un canal diplomatique entre Téhéran et Washington, tout en autorisant discrètement des avions militaires iraniens à stationner sur ses bases aériennes, ce qui aurait pu les protéger d’éventuelles frappes américaines.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles iraniennes contre Israël ainsi que contre des alliés américains du Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump sans échéance précise.

Dimanche, l’Iran a transmis au Pakistan sa réponse à une proposition américaine visant à mettre fin au conflit, mais Donald Trump l’a rejetée, la qualifiant de « totalement inacceptable ».

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore