Islamabad, qui revendique un rôle de médiateur “constructif”, insiste sur le respect de la souveraineté des États et dément toute implication militaire liée à l’Iran

Le Pakistan réaffirme son soutien à la diplomatie dans les discussions entre Washington et Téhéran Islamabad, qui revendique un rôle de médiateur “constructif”, insiste sur le respect de la souveraineté des États et dément toute implication militaire liée à l’Iran

AA / Islamabad

Le Pakistan a réaffirmé ce jeudi son attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des États, tout en renouvelant son soutien à la diplomatie et au dialogue dans le cadre des efforts de médiation en cours entre les États-Unis et l’Iran.

Lors d’un point de presse hebdomadaire à Islamabad, le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Tahir Andrabi, a déclaré que son pays restait convaincu qu’un “partenariat constructif” et un “dialogue sincère” étaient essentiels pour promouvoir la paix et une prospérité partagée.

“Nous restons pleinement engagés en faveur des principes de la diplomatie, du dialogue et du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États”, a-t-il affirmé.

Selon lui, les dirigeants pakistanais ont multiplié les échanges avec plusieurs responsables internationaux et reçu un soutien à leurs efforts en faveur de la paix et de la stabilité régionales, notamment dans le contexte des discussions diplomatiques entre Washington et Téhéran.

Le porte-parole a par ailleurs rejeté des informations de la chaîne américaine CBS News faisant état de la présence d’avions iraniens sur la base aérienne pakistanaise de Nur Khan, qualifiant ces informations de “trompeuses” et “spéculatives”.

Il a précisé que les appareils concernés étaient arrivés durant la période de cessez-le-feu afin de soutenir les démarches diplomatiques liées aux discussions d’Islamabad, notamment pour le transport de personnels diplomatiques, d’équipes de sécurité et de personnels administratifs, “sans lien avec une quelconque opération militaire”.

Le Pakistan a également réaffirmé son rôle de “facilitateur constructif et transparent” en faveur du dialogue et de la désescalade, tout en se disant attaché à la stabilité régionale et à la poursuite des efforts diplomatiques.

Par ailleurs, le vice-Premier ministre et ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, s’est entretenu jeudi avec le secrétaire d’État adjoint américain pour l’Asie du Sud et centrale, Paul Kapur.

Les deux responsables ont évoqué les relations bilatérales, les développements régionaux ainsi que les moyens d’élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et du développement.

Selon Islamabad, Ishaq Dar a salué la “vision pour la paix” du président américain Donald Trump, accueilli favorablement le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran et salué la récente visite au Pakistan du vice-président américain JD Vance, tout en réaffirmant l’engagement du Pakistan en faveur du dialogue.

Le Pakistan avait facilité un cessez-le-feu de deux semaines entre Washington et Téhéran le 8 avril, suivi de discussions directes organisées à Islamabad les 11 et 12 avril entre délégations des deux pays.

Ces discussions n’avaient toutefois pas permis d’aboutir à un accord mettant fin au conflit.

Depuis, les deux parties poursuivent des échanges diplomatiques afin de tenter de relancer un nouveau cycle de négociations directes, dans un contexte où le conflit continue de perturber les approvisionnements énergétiques mondiaux et la vie quotidienne dans la région.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy