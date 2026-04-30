Le Pakistan est engagé en faveur de la stabilité régionale « notre préférence pour une diplomatie fondée sur le dialogue de principe et orientée vers la résolution des défis géopolitiques complexes », selon le ministère des Affaires étrangères

Le Pakistan maintient des « canaux de communication ouverts » avec les États-Unis et l’Iran Le Pakistan est engagé en faveur de la stabilité régionale « notre préférence pour une diplomatie fondée sur le dialogue de principe et orientée vers la résolution des défis géopolitiques complexes », selon le ministère des Affaires étrangères

Le Pakistan a déclaré jeudi qu’il avait maintenu des « canaux de communication ouverts » avec les États-Unis et l’Iran au cours des dernières semaines, dans un contexte de discussions au point mort pour traiter des « défis géopolitiques complexes ».

Islamabad a continué de soutenir une « interaction soutenue » avec Washington et Téhéran au cours des dernières semaines, a déclaré le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Tahir Andrabi, lors d’une conférence de presse régulière à Islamabad.

Le Pakistan reste engagé en faveur de la stabilité régionale et de la paix internationale, « reflétant notre préférence pour une diplomatie fondée sur le dialogue de principe et orientée vers la résolution des défis géopolitiques complexes », ainsi que pour la gestion des « différends persistants », a-t-il ajouté.

Andrabi a ensuite détaillé les efforts diplomatiques du pays, menés à la fois par téléphone et en personne, avec des partenaires internationaux et régionaux.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a également déclaré mercredi que les efforts diplomatiques pour réduire les tensions au Moyen-Orient se poursuivent « de manière constante ».

« Nos efforts pour la paix se poursuivent de manière constante et continueront », a déclaré Sharif lors d’une réunion du Cabinet.

Les États-Unis et Israël ont commencé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran contre les alliés américains dans le Golfe et la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad le 11 avril, mais aucun accord n’a pu être conclu.

Trump a ensuite prolongé unilatéralement la trêve sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.

Il a également rejeté une proposition de l’Iran, dans laquelle Téhéran suggérait de rouvrir le détroit d’Ormuz tout en laissant les questions sur son programme nucléaire pour de futures négociations.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz