Des délégations pakistanaise, iranienne et qatarie participent à des discussions intenses à Téhéran afin de « finaliser » un accord « temporaire » avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, et espèrent une « avancée majeure » d’ici la fin de la semaine, ont indiqué samedi plusieurs sources gouvernementales pakistanaises à Anadolu.

Selon des personnes informées de la situation, le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, actuellement en visite à Téhéran, a eu des contacts téléphoniques avec des médiateurs américains, dont le vice-président JD Vance, « au moins deux fois » au cours des dernières 24 heures.

Munir, arrivé à Téhéran vendredi soir pour la deuxième fois en quelques semaines, a rencontré le président iranien Masoud Pezeshkian, le principal négociateur de Téhéran Bagher Qalibaf, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi afin de discuter d’un projet d’accord potentiel.

« Des délégations pakistanaise et qatarie tiennent des consultations avec les négociateurs américains et iraniens pour parvenir à un consensus (sur l’accord intérimaire) entre les deux parties en conflit », a indiqué une source.

Les deux parties n’ont pas encore produit de « projet final », mais une « avancée majeure » est attendue d’ici la fin de la semaine, ont maintenu les sources.

Plusieurs pays de la région sont également en contact avec les responsables pakistanais et qataris actuellement présents à Téhéran et participent aux négociations en cours pour parvenir à un document de consensus, ont ajouté les sources.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, a confirmé samedi qu’une délégation qatarie mène des discussions avec des responsables iraniens, dont le ministre des Affaires étrangères Araghchi, tandis que le Pakistan continue de servir de médiateur principal dans les négociations.

Les sources ont ajouté que les discussions actuelles portent sur le programme nucléaire iranien et la navigation dans le détroit d’Ormuz, Washington souhaitant certaines garanties « concrètes et pratiques » dans le cadre de l’accord intérimaire. Téhéran insiste toutefois pour que ces deux questions soient abordées dans une deuxième phase des négociations après l’accord.

Les propositions d’accord temporaire incluent une fin immédiate de la guerre sur « tous les fronts », notamment au Liban, la réouverture du détroit, la fin du blocus américain des ports iraniens, ainsi que l’ouverture de négociations nucléaires dans les 30 jours, selon les sources.

Cependant, ajoutent-elles, les questions relatives à la libération des avoirs iraniens gelés, à la levée des sanctions internationales et à des compensations pour les dommages de guerre pourraient être discutées lors de négociations directes entre Washington et Téhéran.

« Si les deux parties signent l’accord, une deuxième série de discussions directes devrait reprendre après l’Aïd al-Adha à Islamabad », à Anadolu, citant une source pakistanaise. La fête musulmane de trois jours devrait avoir lieu la semaine prochaine, à partir de mercredi.

Munir devrait, dans un jour ou deux, rejoindre le Premier ministre Shehbaz Sharif, actuellement en visite en Chine, pour discuter des résultats de ses derniers contacts avec les dirigeants chinois, ajoutent les sources.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, tuant le chef suprême du pays.

Téhéran a riposté par des attaques visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, entraînant une fermeture de facto du détroit d’Ormuz.

Les combats ont cessé le 8 avril, après que le Pakistan a obtenu un cessez-le-feu, mais les discussions ultérieures à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Trump a ensuite prolongé la trêve indéfiniment.

Depuis, les deux parties continuent d’échanger des propositions et contre-propositions afin de reprendre des discussions directes et mettre fin au conflit.

Les négociations semblent avoir gagné en dynamique ces derniers jours, le secrétaire d’État américain Marco Rubio ayant déclaré vendredi qu’il y avait eu « certains progrès ».