Le Pakistan confirme des progrès encourageants vers une « entente finale » entre les États-Unis et l’Iran

Le Pakistan a confirmé samedi des « progrès encourageants » vers une « entente finale » entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à leur guerre.

« Les négociations intensives des dernières 24 heures ont permis des progrès encourageants vers une entente finale », indique un communiqué de l’armée pakistanaise, à l’issue d’une visite d’une journée à Téhéran du chef de l’armée, le maréchal Asim Munir.

Arrivé à Téhéran vendredi soir pour la deuxième fois en quelques semaines, Munir a rencontré le président iranien Massoud Pezechkian, le principal négociateur de Téhéran Bagher Qalibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et d’autres responsables, dans le cadre des efforts de médiation menés par Islamabad visant à promouvoir une « désescalade et un engagement constructif » face aux tensions régionales.

Cette annonce intervient après que le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré vendredi qu’il y avait eu « quelques progrès » dans les efforts visant à parvenir à un règlement négocié du conflit persistant au Moyen-Orient.

« Les discussions sont restées centrées sur l’accélération du processus de consultation en cours afin de soutenir la paix et la stabilité dans la région et de parvenir à un accord conclusif », précise le communiqué, ajoutant que les échanges se sont déroulés dans un « environnement positif et constructif » et ont contribué de manière significative au processus de médiation.

Les dirigeants iraniens ont « apprécié » le rôle sincère et constructif du Pakistan dans la facilitation du dialogue et la promotion d’un règlement pacifique des questions régionales.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février. Téhéran a riposté par des attaques visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, entraînant la fermeture de facto du détroit d’Ormuz.

Les combats ont cessé le 8 avril après que le Pakistan a obtenu un cessez-le-feu, mais les discussions ultérieures à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Trump a ensuite prolongé la trêve indéfiniment.

Depuis, les deux parties ont continué à échanger des propositions et contre-propositions afin de reprendre des pourparlers directs et mettre fin au conflit.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz