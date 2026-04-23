Les deux parties devraient signer un cadre de partenariat stratégique lors de la visite officielle, selon des sources diplomatiques

Le ministre turc des Affaires étrangères doit rencontrer le secrétaire britannique aux Affaires étrangères à Londres Les deux parties devraient signer un cadre de partenariat stratégique lors de la visite officielle, selon des sources diplomatiques

AA / Istanbul / Gizem Nisa Demir

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, rencontrera la secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Yvette Cooper, à Londres jeudi dans le cadre de sa visite officielle, selon des sources diplomatiques.

La rencontre devrait débuter à 16h, heure locale (13h GMT), ont indiqué les sources.

À l’issue des discussions, les deux ministres devraient signer le Document-cadre sur le partenariat stratégique entre la République de Türkiye et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Au cours de sa visite, Fidan rencontrera également des membres du Parlement britannique et tiendra des réunions séparées avec des ressortissants turcs et des hommes d’affaires basés à Londres.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz