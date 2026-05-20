Le voyage de Mohsin Naqvi intervient dans le cadre des efforts de médiation du Pakistan visant à parvenir à un accord entre l’Iran et les États-Unis

Le ministre pakistanais de l’Intérieur se rend à Téhéran pour une deuxième visite en moins d’une semaine Le voyage de Mohsin Naqvi intervient dans le cadre des efforts de médiation du Pakistan visant à parvenir à un accord entre l’Iran et les États-Unis

AA / Istanbul / Sahin Demir

Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, s’est rendu à Téhéran pour des réunions avec de hauts responsables iraniens, mercredi, selon l’agence de presse officielle iranienne IRNA, citant des sources diplomatiques bien informées à Islamabad.

Selon ces informations, Naqvi a quitté Islamabad pour Téhéran afin de mener des entretiens avec des responsables iraniens.

Cette visite marque le deuxième déplacement de Naqvi en Iran en moins d’une semaine.

Lors de sa précédente visite à Téhéran ces derniers jours, le ministre pakistanais a rencontré le président iranien Massoud Pezechkian, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf ainsi que le ministre de l’Intérieur Eskandar Momeni, selon IRNA.

Ce voyage intervient dans le cadre des efforts de médiation du Pakistan visant à parvenir à un accord entre l’Iran et les États-Unis afin de mettre fin à leur guerre.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz